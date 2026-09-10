به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه‌، سیصد و سی و ششمین قسمت از برنامه‌ تلویزیونی «نردبان» در حالی جمعه ۲۰ شهریور روی آنتن شبکه‌ مستند سیما می‌رود که این قسمت از برنامه به مناسبت روز ملی سینما تلاش دارذ نگاهی متفاوت‌ به سینمای مستند داشته باشد.

محمد حمیدی مقدم، مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مهمان این قسمت از «نردبان» است و در گفتگو با حامد شکیبانیا، درباره‌ رویکردها، دغدغه‌ها و چالش‌های تولید مستند در این مرکز صحبت می‌کند.

حمیدی مقدم درباره‌ بودجه تولید فیلم مستند و همچنین بودجه مرکز گسترش هم نکاتی را بیان می‌کند و به سوالات مستندسازان پاسخ می‌دهد.

گفتگو با حمیدی مقدم در ۲ بخش آماده شده است که بخش نخست آن این هفته روی آنتن شبکه‌ مستند سیما می‌رود.

بخش دوم گفتگو هم که شامل پاسخ به پرسش‌های فیلمسازان مستند و فعالان این حوزه است، در قسمت‌های بعدی روی آنتن می‌رود؛ این در حالی است که اهالی سینمای مستند طی فراخوانی مجازی، پیشتر سوالات خود از مدیرعامل مرکز گسترش را برای برنامه‌ «نردبان» ارسال کرده بودند.

در بخش دیگری از برنامه‌ این هفته، محمد فرج صالحی کارگردان فیلم مستند «خون، حنا، باروت» به‌ «نردبان» می‌آید.

این هنرمند به واسطه‌ حملات روزهای اخیر دشمن آمریکایی به منطقه سیریک به ویژه حمله ناجوانمردانه به یک مراسم عروسی، مقابل حامد شکیبانیا نشسته و درباره‌ تجربیات خود از فیلم که سوژه‌ای شبیه به همین اتفاق دارد، سخن می‌گوید.

مستند «خون، حنا، باروت» روایت بمباران مرگبار بمباران آمریکا در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹ است که یک مراسم عروسی در موسی‌قلعه افغانستان را هدف قرار داد و به کشته شدن بیش از ۱۰۰ نفر انجامید.

این مستند با بررسی شاهدان عینی و تصاویر موجود، حقیقت این فاجعه انسانی را آشکار می‌کند.

در «نردبان» این هفته، بخش «و اینک مستند» اختصاص به مرور بر بخش سوم آثار هیروکازو کورئیدا کارگردان و فیلمساز ژاپنی دارد و کارگاه تجربه نیز با صحبت‌های کن برنز فیلمساز آمریکایی روی آنتن می‌رود.

برنامه‌ تلویزیونی «نردبان» با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیه‌کنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور، جمعه‌ها ساعت ۱۷ روی آنتن شبکه مستند می‌رود و بازپخش آن نیز شنبه‌ها ساعت ۲۳:۵۹ و ۱۴:۳۰ است.