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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

یاوه‌گویی جدید وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه ایران

یاوه‌گویی جدید وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه ایران

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شد که این رژیم به هر گونه حمله ایران، از هر جایی و به هر دلیلی، پاسخ قوی و بی‌سابقه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گزافه‌گویی‌ها علیه ایران را تکرار کرد.

بر اساس این گزارش، «یسرائیل کاتس» در سخنانی مدعی شد که هر گونه حمله به اسرائیل از سوی ایران، به هر دلیلی و از هر مکانی، با پاسخ قوی و بی‌سابقه مواجه خواهد شد.

این وزیر صهیونیست همچنین ادعا کرد که پاسخ به ایران شامل تأسیسات اصلی انرژی این کشور خواهد بود.

کاتس با تکرار یاوه گویی های مقامات صهیونیست مدعی شد که پاسخ اسرائیل به هر گونه حمله ایران، این کشور را به دهه‌ها قبل باز می گرداند و نظامش را تضعیف می کند.

این ادعاهای بی‌پایه و اساس در حالی مطرح می شود که رژیم صهیونیستی تا کنون نتوانسته است حتی با حمایت آمریکا پیشرفت قابل توجهی در تحقق اهداف خود از جنگ افروزی در منطقه کسب کند.

کد مطلب 6943251

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    نظرات

    • ادم IR ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
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      پاسخ
      خفه شو روانی کودک کش .دهن کثیفتوببند .اون زمانها که ایران یک امپراطوری بزرگ بود هیچ نامی ازاسراییل نبود حالا هم ایران قدرتمند است و میتونیم کشورشمارا طوری خراب کنیم که همانطورکه اومدیدفلسطین رااشغال کردیدپابه فراربگذارید.یک آواره صهیونیست اروپای شرقی حق ندارن درباره کشورماصحبت کنه

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