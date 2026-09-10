کاهش تفکر، خطرناک‌ ترین پیامد استفاده نابجا از هوش مصنوعی در آموزش است

به گزارش خبرنگار مهر، احسان طوفانی‌نژاد، پیش از ظهر پنجشنبه در پنل «فناوری‌های نوین در علوم پزشکی» بیست‌وهفتمین کنگره ملی و سیزدهمین کنگره بین‌المللی پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور که در شهر کرمان در حال برگزاری است با اشاره به گسترش روزافزون استفاده از فناوری‌های نوین در حوزه‌های مختلف گفت: اگرچه استفاده از فناوری‌ها با سرعت زیادی در حال گسترش است، اما مهارت و سواد لازم برای استفاده صحیح از این فناوری‌ها متناسب با این رشد توسعه پیدا نکرده است.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای سواد فناوری در میان دانشجویان و استادان افزود: بخش قابل توجهی از فناوری‌های نوین بر اساس داده فعالیت می‌کنند و به همین دلیل شناخت داده، نحوه استفاده از آن و توانایی تحلیل و ارزیابی داده‌ها از مهارت‌های مهم و ضروری در عصر فناوری به شمار می‌رود.

کاهش تفکر؛ مهم‌ترین خطر استفاده نابجا از هوش مصنوعی

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران در ادامه با اشاره به کاربرد گسترده هوش مصنوعی در آموزش و علوم پزشکی، نسبت به استفاده نادرست و وابستگی بیش از حد به این فناوری هشدار داد و گفت: یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای استفاده نابجا از ابزارهایی مانند هوش مصنوعی، «کاهش تفکر» است.

احسان طوفانی‌نژاد، تصریح کرد: اگر هوش مصنوعی به جای آنکه به ابزاری برای تقویت یادگیری و تفکر تبدیل شود، جایگزین فرایند تفکر انسان شود، می‌تواند پیامدهای نامطلوبی در مسیر آموزش و یادگیری داشته باشد.

وی با بیان اینکه ارزش شبیه‌سازی صرفاً در جذابیت فناوری نیست گفت: ارزش واقعی شبیه‌سازی در فراهم کردن امکان تمرین و بررسی نتایج تصمیم‌هاست و می‌توان از این ظرفیت برای ارتقای مهارت‌های عملی و تصمیم‌گیری استفاده کرد.

شبیه‌سازی بیمار؛ فرصتی برای بررسی پیامدهای تصمیم‌های پزشکی

این استاد دانشگاه یکی از نیازهای مهم استادان و دانشجویان در شرایط کنونی را استفاده از «شبیه‌سازی‌های بیمار» عنوان کرد و گفت: با استفاده از شبیه‌سازی می‌توان شرایط مختلف را بازسازی کرد و پیامدهای تصمیم‌های پزشکی را پیش از مواجهه با شرایط واقعی مورد بررسی قرار داد.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر نخواهیم هوش مصنوعی جایگزین تفکر انسان شود، چه باید کرد هم‌گفت: باید از هوش مصنوعی بخواهیم به جای ارائه پاسخ به ما بازخورد بدهد، با ما تمرین کند و پاسخ‌ها و عملکرد ما را نقد و ارزیابی کند.

طوفانی‌نژاد، ادامه داد: استفاده صحیح از هوش مصنوعی باید به گونه‌ای باشد که توانایی تفکر، تحلیل، تصمیم‌گیری و یادگیری فرد را تقویت کند، نه اینکه این مهارت‌ها را به ابزار واگذار کند.

فناوری می‌تواند مسیر یادگیری را متناسب با نیاز هر فرد تغییر دهد

استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین با اشاره به ظرفیت فناوری‌های نوین در حوزه آموزش گفت: فناوری می‌تواند مسیر یادگیری را بر اساس نیاز، عملکرد و میزان پیشرفت هر یادگیرنده تطبیق دهد و از این طریق، زمینه آموزش شخصی‌سازی‌شده را فراهم کند.

وی افزود: بهره‌گیری هدفمند از فناوری می‌تواند به استادان و دانشجویان کمک کند تا فرایند یادگیری را متناسب با نیازهای فردی و سطح عملکرد خود پیش ببرند.

طوفانی‌نژاد، مجموعه‌ای از منابع، ابزارها و پایگاه‌های هوش مصنوعی را نیز به شرکت‌کنندگان معرفی کرد تا افراد بتوانند متناسب با نیازهای آموزشی، پژوهشی و حرفه‌ای خود از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.

مهارت‌های مورد نیاز دانشجویان برای آینده

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در بخش دیگری از سخنان خود با طرح این پرسش که «یک دانشجو برای آینده به چه مهارت‌هایی نیاز دارد؟» هم گفت: سواد داده، سواد هوش مصنوعی، تفکر نقادانه، همکاری انسان و فناوری، اخلاق و مسئولیت‌پذیری دیجیتال و همچنین مهارت‌های انسانی از جمله همدلی، ارتباط مؤثر و قضاوت حرفه‌ای، از جمله مهارت‌هایی هستند که هر دانشجو باید برای آینده کسب کند.

وی تأکید کرد: توسعه فناوری نباید به معنای کمرنگ شدن نقش انسان باشد، بلکه باید از فناوری برای تقویت توانمندی‌های انسانی و حرفه‌ای استفاده کرد.