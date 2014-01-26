به گزارش خبرگزاری مهر، "خوان ماتا" روز گذشته با انعقاد قراردی به ارزش 37/1 میلیون پوند از چلسی به منچستر یونایتد پیوست. ملی پوش اسپانیایی تیم فوتبال من یونایتد در نامه‌ای احساسی، هواداران تیم پیشین خود را خطاب قرار داده است.

بخشی از نامه بلندبالای "خوان ماتا" به هواداران چلسی به شرح زیر است:

"سلام به همه،

همانطور که می‎توانید تصور کنید، این مهم‎ترین روز زندگی من است. من با این خطوط می‌خواهم احساسات و خاطراتی که به من سرازیر می‌شوند را به تحریر درآورم.

این نامه را از اعماق قلبم می‌نویسم. اول از همه باید بگویم هرگز محبتی که هواداران چلسی به من داشتند را فراموش نمی‌کنم. از روز نخست تا روز پایانی. من با حمایت شما بزرگ شدم و دوران فوق‎العاده‎ای هم داخل و هم بیرون زمین داشتم. همیشه سپاسگزار شما هستم، همیشه.

واژگان نمی‎توانند بیانگر همه چیزهایی باشد که من در اینجا به دست آورده‎ام. لحظات خوبی را اینجا تجربه کرده‎ام. جام حذفی اولین جام بود که با آبی‎ها بردم. خوشحالی بیش از حد از بردن جام‎هایی که برای نخستین بار در تاریخ باشگاه روی داد؛ قهرمانی در رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا در شبی جادویی در مونیخ و نیز لیگ اروپا.

امیدوارم خوشحال باشم و از آنچه بیشتر از همه دوستش دارم، لذت ببرم: بازی کردن فوتبال. من هرگز دوران حضورم در چلسی را فراموش نخواهم کرد. و محبتی که به من شد را همیشه با خود خواهم داشت. برای شما بهترین آرزوها را دارم. همه‎تان را در آغوش می‎گیرم."