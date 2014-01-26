دریافت سبد کالای دولت نیاز به ارسال پیامک به هیچ سامانه ای ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی رمضانی خبر گفت: در پی ارسال پیامک هایی مانند " کدملی را به شماره 300000 پیامک کنید" دبیر کمیسیون ماده 10 هدفمندسازی یارانه های استانداری اعلام می دارد که برای دریافت سبد کالا نیازی به ثبت نام در هیچ سامانه ای نیست.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده مقرر شده است تا توزیع سبد کالاها از سوی دولت رایگان باشد و نیاز به ثبت نام و پرداخت هیچ گونه وجهی نیست.

رمضانی هشدار داد: طی اخبار واصله عده ای سود جو و فرصت طلب در استان از طریق فریب افکار عمومی و تبلیغات ناصحیح نسبت به ثبت نام افراد برای دریافت سبد کالای رایگان اقدام می کنند و در بعضی از موارد حتی وجوهی را برای تحویل کالا دریافت کرده اند.

دبیر کمیسیون ماده 10 هدفمندسازی یارانه های استانداری البرز اظهار داشت: با توجه به این که سبدکالای رایگان از سوی دولت و از طریق سیستم هدفمندی یارانه ها با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می شود و اطلاعات همه مردم در این سیستم موجود است، بنابراین نیازی به ثبت نام مجدد یا پرداخت وجه نیست.

رمضانی گفت: افراد در صورت دیدن موارد مشکوک مراتب به استانداری، فرمانداری ها و بخشداری های تابعه استان البرز و یا مراکز انتظامی اعلام کنند.

وی در پایان افزود: مردم فهیم استان البرز برای دریافت اطلاعات فقط از رسانه های ملی یا دبیرخانه کمیسیون اقدام کنند.