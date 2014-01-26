خیر بجنوردی ملک خود را وقف اعطای جایزه به هنرجویان کرد

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای یک وقف فرهنگی در شهرستان بجنورد خبر داد و اظهار کرد: شکرالله نجفی، فرهنگی بازنشسته خراسان شمالی در اقدامی خداپسندانه، یک باب مغازه تجاری خود واقع در شهر بجنورد را با نیت اعطای جایزه به هنرجویان ممتاز مراکز فنی و حرفه ای بجنورد، وقف کرد.

به گفته وی ملک موقوفه این خیر نیک اندیش خراسان شمالی به مساحت دوازده مترمربع در بازار بجنورد، مرکز این استان واقع شده و بر اساس نیت واقف قرار است در پایان هر سال مبلغ حاصل شده از اجاره این مغازه به صورت نقدی به یکی از هنرجویان ممتاز فارغ التحصیل در رشته های آموزشی متوسطه فنی و حرفه‌ای بجنورد اعطا شده تا با استفاده از این مبلغ زمینه اشتغال هنرجوی نمونه فراهم شود.

حجت الاسلام سهرابی با اشاره به این که آقای نجفی برای شیوه اعطای این جایزه نیز شرایط تعیین کرده‌است، اظهار داشت: بر اساس نظر واقف، آموزش و پرورش شهرستان بجنورد مکلف است در ابتدای هر سال موضوع اهدای این جایزه را در تمامی هنرستان های شهرستان اطلاع رسانی و ابلاغیه مزبور را در تابلو اعلانات هنرستان نصب کند.

او اضافه کرد: بر اساس نظر این خیر مقرر شده تا برای اعطای این جایزه در پایان سال جشنی برگزار شود و رییس وقت آموزش و پرورش شهرستان بجنورد خود جایزه را به همراه لوح تقدیری که نام واقف به عنوان اهدا کننده جایزه در آن درج شده باشد، به هنرجوی برگزیده اعطا کند.

حجت الاسلام سهرابی در ادامه در مورد این خیر بجنوردی عنوان کرد: شکر الله نجفی متولد سال 1308 در بجنورد، بازنشسته آموزش و پرورش و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت بوده و اکنون در تهران سکونت دارد.

وی افزود: این واقف خیراندیش سه کتاب با موضوع روانشناسی را از زبان های انگلیسی و فرانسوی به فارسی ترجمه کرده و چندین مقاله او هم در مجلات و ماهنامه های علمی چاپ شده است.

گفتنی است، طبق آمار ارائه شده از سوی اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی، در این استان چهار هزار و 328 موقوفه با هشت هزار و 705 رقبه و 154 بقعه متبرکه ثبت شده وجود دارد.

همچنین بر اساس اعلام حجت الاسلام سیف الله سهرابی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بیش از 65 درصد از موقوفات این استان، وقف روضه سیدالشهدا(ع) بوده و این در حالی است که سهم موقوفه های فرهنگی در این میان کمتر از دو درصد است.