مصوبه آزادسازی نقل و انتقال مسکن مهر ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل 138 قانون اساسی بندهایی از مصوبات قبلی مسکن مهر را لغو کرد تا با عرضه در بازار مسکن و فروش آنها به متقاضیان جدید زمینه حضور گروه‌های اجتماعی متعدد در سایت‌های مسکن مهر را فراهم کند.

بر اساس مصوبه جدید دولت بند (6) تصویب نامه شماره 164092 مورخ 22/8/91 ، بند (3) تصمیم نامه شماره 252289 مورخ 19/12/91 و بند (5) تصویب نامه شماره 100989 مورخ 2/5/92 لغو شد.

بندهای حذف شده در مصوبه جدید دولت به شرح ذیر است:

بند (6) تصویب نامه شماره 164092 مورخ 22/8/91

نقل و انتقال اعیان واحد مسکن مهر و عرصه و اعیان مسکن مهر ملکی که دفترچه فروش اقساطی آن صادر شده است در صورت نداشتن بدهی معوق به بانک عامل و نداشتن بدهی معوق بابت اجاره زمین در اراضی دولتی پس از تایید وزارت راه و شهرسازی و طبق شرایط زیر امکان پذیر است:

الف – در صورتی که خریدار واجد شرایط مسکن مهر با فرم (ج) سبز باشد ( پس از قرمز شدن فرم (ج) خریدار، نقل و انتقال انجام می شود)

ب – نقل و انتقال مسکن مهر بین دو مالک مسکن مهر

بند (3) تصمیم نامه شماره 252289 مورخ 19/12/91

متن زیر به عنوان جزء (ج) به بند (6) تصویب نامه شماره 164092/ت48522ک مورخ 22/8/1391 اضافه می شود:

ج – در صورتی که در پروژه های مسکن مهر ملکی، خریدار واحد شرایط مسکن مهر نباشد، فروشنده باید در هر نقل و انتقال ده در صد بدهی بانک را تسویه نماید.

بند (5) تصویب نامه شماره 100989 مورخ 2/5/92

متن زیر به عنوان جزء (ج) به بند (6) تصویب نامه شماره 164092/ت 48522ک مورخ 22/8/1391 اضافه می شود:

ج – در صورتی که خریدار در پروژه های مسکن مهر احداثی در اراضی دولتی ، واحد شرایط مسکن مهر نباشد، فروشنده باید در هر انتقال ، ده در صد بدهی بانک راتسویه نماید و قرارداد اجاره عرصه جدید به میزان پنج برابر مبلغ قرارداد اجاره در سال با خریدار جدید منعقد و این مبلغ در هر سال پنج درصد افزایش می یابد. در انتقال های بعدی به خریداران غیر واجد شرایط مسکن مهر، مبلغ اجاره عرصه براساس دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی محاسبه و هر سال پنج درصد افزایش می‌یابد.

تبصره – در صورتی که خریدار اعم از شخص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط مسکن مهر نباشد صرفا می تواند یک واحد مسکن مهر را که در اراضی دولتی احداث شده و یا تسهیلات آن تسویه نشده خریداری کند.

گفتنی است عرصه واحد های مسکن مهر در بازار مسکن و فروش آنها به متقاضیان جدید، زمینه حضور گروه های اجتماعی متعدد در سایت های مسکن مهر، جلوگیری از تجمع اقشار خاص در یک منطقه سکونتی را به دنبال خواهد داشت.

با سکونت خریداران جدید در این واحد ها، از فرسودگی واحد ها جلوگیری شده و ساختارهای خدماتی و اجتماعی به سرعت شکل خواهدگرفت و همچنین منجر به کاهش مشکلات و جرائم ناشی از غیر قابل استفاده ماندن واحد ها می شود.

آن دسته از مالکان فعلی واحدها که امکان و یا قصد سکونت در این واحد ها را در شرایط کنونی ندارند با فروش این واحد ها موجبان افزایش عرضه مسکن در بازار را فراهم نموده و دستیابی به قیمت تعادلی را ممکن می نمایند.

بادست به دست شدن این واحد ها نهایتا امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی میسر گردیده و تسریع در بازگشت اقساط و برگشت نقدینگی تزریق شده موجب کنترل نرخ تورم می شود.