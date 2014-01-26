به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و گردشگری ایتالیا شنبه پنجم بهمن‌ماه، به همراه معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از موزه هنرهای معاصر تهران دیدن کرد. در این دیدار دو طرف بر تشکیل کارگروه توسعه همکاری‌های مشترک فرهنگی توافق کردند.

در این دیدار ماسیمو بری وزیر فرهنگ و گردشگری ایتالیا، علی مرادخانی معاون امور هنری وزیر ارشاد، مرتضی کاظمی، مشاور وزیر در امور اقتصاد هنر، لوکا جانسانتی، سفیر ایتالیا در تهران، ونی آرتی راسی، رایزن دیپلماتیک وزیر فرهنگ و گردشگری ایتالیا، پری کرنی، رییس دفتر مطبوعاتی وزیر فرهنگ ایتالیا و همچنین مجید ملانوروزی، مدیر کل هنرهای تجسمی، احسان آقایی، مدیر موزه هنرهای معاصر و علیرضا اسماعیلی، مدیر کل اروپا و آمریکای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی حضور داشتند.

ماسیمو بری، وزیر فرهنگ و گردشگری ایتالیا در این دیدار با بیان این‌که همواره رابطه فرهنگی خوبی با ایران داشتیم و با حضور وزیر جدید فرهنگ در ایران و حضور سفیر، این روابط محکم‌تر نیز خواهد شد، اظهار امیدواری کرد با توجه به حساسیت سفیر ایتالیا به مسایل فرهنگی، در این حوزه شاهد توسعه روابط بین دو کشور باشیم.

او با اشاره به دیدار خود با علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: در دیدار با وزیر ارشاد نیز بر آمادگی دو طرف برای توسعه همکاری‌ها در حوزه هنرهای معاصر، پذیرا شدن معماران و هنرمندان ایرانی در بی‌ینال ونیز و انتقال تجربیات میان موزه هنرهای معاصر تهران و رم تاکید شد.

وزیر فرهنگ ایتالیا با اشاره به اشتیاق کشورش برای توسعه همکاری‌ها در هنر معاصر و احیای همکاری‌های گذشته بین دو کشور گفت: در زمینه موسیقی نیز زمینه مساعدی برای همکاری بین دو کشور وجود دارد. همکاری بین موزه موسیقی ایران و رم، امکان برگزاری برنامه‌های فرهنگی برای شناساندن عرصه‌های موسیقی دو کشور، معرفی ادوات سنتی و قدیمی موسیقی و معرفی موسیقی مردمی می‌تواند پلی برای شناخت متقابل بین دو کشور باشد.

ماسیمو بری ادامه داد: بسیار خوشحالم امروز در کنار شما و در کشوری هستم که مهد تمدن بشری است. تمدن بسیار ارزنده ایران با تاریخ و فرهنگ ایتالیا عجین است.

وی همچنین به کارگاه‌های ساخت ویولن و انتقال هنر ساخت آن به نوجوانان و جوانان در شهر کرمونا در شمال ایتالیا اشاره و از معاون امور هنری برای بازدید از این شهر دعوت کرد.

علی مرادخانی، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با بیان این‌که در مجموعه ما افراد توانمندی حضور دارند و سرمایه‌های خوبی در این بخش داریم، پیشنهاد داد کارگروهی برای بررسی و پیش‌بینی زمان‌بندی اجرای برنامه‌های فرهنگی مد نظر دو طرف تشکیل و در این زمینه گزارشی نیز به وزیر ارشاد ارایه شود. او همچنین خواستار همکاری ایتالیا در ایجاد امکان حضور دایمی و پایدار هنرمندان ایرانی در بی‌ینال ونیز شد و از حضور هنرمندان ایتالیایی در جشنواره‌های فجر نیز تشکر کرد.

در ادامه وزیر فرهنگ ایتالیا نیز گفت: «تشکیل این کمیته کاری، می‌تواند چارچوب‌های فعالیت‌های مشترک را مشخص کند و ما آمادگی داریم در مدت کوتاهی به مرحله امضای یادداشت تفاهم اجرایی برسیم.» او خواستار تشکیل سریع کارگروه‌های کاری برای تعیین زمان و پیگیری برنامه‌های مشخص شده از سوی دو طرف شد.

مجید ملانوروزی، مدیرکل هنرهای تجسمی نیز در این بازدید گفت: خوشحالم میزبان مسئولان فرهنگی ایتالیا هستیم. رابطه دو کشور مربوط به 500 تا 600 سال قبل است و امیدواریم از فرصت حضور این دوستان استفاده کنیم تا زمینه‌های همکاری دو طرف در قالب تفاهم‌نامه‌ای تنظیم شود.

در این دیدار، هیأت ایتالیایی از گنجینه موزه هنرهای معاصر و همچنین اثر حجمی از هنرمند ایتالیایی «آرنولدو پومودورو» دیدن کردند و احسان آقایی مدیر موزه هنرهای معاصر توضیحاتی را در مورد هر کدام از این آثار ارایه کرد.