به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی در نشست خبری پس از تساوی یک بر یک عصر امروز یکشنبه تیمش برابر ذوب آهن حاضر نشد تا به جای او مجید صالح در این نشست حضور داشته باشد. صالح در ابتدای صحبت هایش گفت: آقای قلعه نویی به خاطر کسالتی که داشتند و شرایط بازی که سنگین و تحت فشار بود نتوانستند در این نشست حضور داشته باشند.

وی در مورد ارزیابی اش از بازی گفت: ما یک بازی حساس و فیزیکی را پشت سرگذاشتیم. ذوب آهن تیم خوب و کاملی بود که جایگاهش نباید در جدول اینجا باشد. با این حال ما در شرایطی به مصاف این تیم رفتیم که بازهم نیمکت خالی داشتیم و برخی بازیکنان نتوانستند ما را همراهی کنند.

وی ادامه داد: البته مصدومیت خسرو حیدری در دقایق ابتدایی نیمه اول هم کار ما را سخت کرد. به نظرم با توجهی که استقلال دارد در این بازی حماسه خلق کردیم و توانستیم یک امتیاز را بگیریم. ما مجموعه بی سروصدایی هستیم و تنها به فکر فوتبال خالصانه و کار صادقانه هستیم اما برخی تیم ها می خواهند با شلوغ کاری به اهدافشان برسند. این درست نیست که بخواهند با این روش داوران را تحت تاثیر قرار دهند.

مربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: ما هم می توانیم شلوغ بازی در بیاوریم. هم ابزارش را داریم هم رسانه های لازم را در اختیار داریم که این کار را بکنیم اما می خواهیم صادقانه کار کنیم. ما از جهات مختلف تحت فشار هستیم و برخی علیه استقلال جوسازی می کنند. وقتی علیه یک بازیکن در یک هفته دو حکم می دهند طبیعتا داوری ها را هم تحت تاثیر قرار می دهند.

مجید صالح خاطرنشان کرد: استقلال از جهات مختلف تحت فشار است. مثل سال گذشته که بازهم با همین شرایط کار کردیم. امسال هم تا پایان با حمایت هواداران و همت بازیکنان کارمان را پیش می بریم و امیدوارم هواداران هم از تیم ما تا پایان لیگ حمایت کنند.