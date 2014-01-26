به گزارش خبرنگار مهر، قاسم حدادیفر در پایان دیدار این تیم برابر استقلال گفت: بازی خیلی خوبی را هر دو تیم برگزار کردند که البته موقعیتهای گل ما خیلی بیشتر بود. ما آنقدر موقعیت خراب کردیم که در دقایق پایانی گل خوردیم و برد را با تساوی عوض کردیم.
وی در این باره اضافه کرد: متاسفانه بعد از گلی که به ثمر رساندیم دیگر توپهایمان به داخل چارچوب دروازه استقلال نمیرفت و موقعیتها را پشت سر هم خراب کردیم. امیدوارم در بازیهای بعدی این مشکل ما حل شود و بتوانیم نتایج لازم را کسب کنیم.
حدادیفر در خصوص وضعیت تیم ذوبآهن هم گفت: برای خودم هم این وضعیت عجیب است. ما تیمی بودیم که در اوج قرار داشتیم ولی دو سال است که برای فرار از سقوط میجنگیم. امیدوارم که مسئولان بیشتر به این تیم توجه کنند.
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