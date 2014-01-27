پاداش مناطق محروم مهمترین دغدغه‌ فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد است/ ارجاع اطلاعات به دیوان محاسبات

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارعپور پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با کارکنان اداره آموزش و پرورش کهگیلویه افزود: با تلاش مدیرکل قبلی آموزش و پرورش و مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی جمعآوری اطلاعات انجام گرفته و برای صدور رأی نهایی به دیوان محاسبات کشور ارجاع داده شده است.
وی با بیان اینکه تشکیل کمیته رفاهی فرهنگیان از اهداف مهم در آموزش و پرورش است، اظهار داشت: این کمیته مشکلات رفاهی فرهنگیان را بررسی و شناسایی کرده و در راستای رفع آنها تلاش می کند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همچنین کیفیت بخشی به آموزش را بسیار مهم عنوان کرد و گفت: توجه به فضاهای آموزشی، نیروی انسانی و تجهیزات سه عامل مهم در آموزش و پرورش برای کیفیتبخشی به آموزش هستند.
رئیس آموزش و پرورش کهگیلویه نیز در این نشست گفت: تعداد دانشآموزان شهرستان کهگیلویه 18 هزار و 516 نفر هستند.
فریدون فاطمیزاده افزود: این تعداد دانش آموز در یک هزار و 45 کلاس درس و 384 مدرسه مشغول تحصیل هستند.
وی با بیان اینکه دو هزار و 116 نفر نیروی انسانی در این مدارس فعالیت می کنند، تصریح کرد: مدارس مختلط روستایی در این شهرستان از 10 مورد به پنج مورد رسیده است.
فاطمی زاده با اشاره به فعالیتهای آموزش و پرورش کهگیلویه افزود: تأمین دو هزار و 400 کارت هدیه، ایجاد شماره حساب برای پایههای ششم ابتدایی از طریق بانک کشاورزی و اجرای جشنواره سلامت ویژه نوآموزان ابتدایی از جمله فعالیتهای این نهاد است.
وی همچنین ایجاد کارگاه تخصصی قرآن، هنر، نقاشی و کاردستی ویژه مربیان پیشدبستانی، اجرای جشنواره قصهگویی ویژه دانشآموزان پایه اول ابتدایی در دو مرحله، یکسانسازی لباس مدارس دخترانه و پسرانه و اجرای همایش آموزش ابتدایی را از دیگر فعالیتهای حوزه آموزش ابتدایی عنوان کرد.
مدیر آموزش و پرورش کهگیلویه اظهار داشت: ایجاد کارگاه آموزش تخصصی قرآن ویژه آموزگاران، برگزاری آزمون از کتب روش تدریس و کتب درسی دوره ابتدایی برای معاونین آموزشی مجتمعها و مدارس از دیگر فعالیتها در این شهرستان است.
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