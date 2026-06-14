مدارس بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی تا مهر امسال به بهره برداری برسند

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی ظهر یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان ، این نشست را از مهم‌ترین شوراهای استان دانست و بر ضرورت پیگیری جدی مصوبات آن تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط کشور گفت: با همدلی و همکاری می‌توان بر مشکلات غلبه کرد و اجازه نداد دشمن به اهداف خود دست یابد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد موضوع تعاونی فرهنگیان را از دغدغه‌های مهم استان برشمرد و افزود: ایجاد شهرک فرهنگیان باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به پیشرفت طرح عدالت در فضاهای آموزشی اظهار کرد: میزان پیشرفت استان در این حوزه ۱۳.۵ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.

رحمانی تأکید کرد: مدارسی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند باید حداکثر تا مهرماه به بهره‌برداری برسند و سایر پروژه‌ها نیز تا دهه فجر تکمیل شوند.

وی خواستار همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای تأمین تجهیزات مدارس و برگزاری مطلوب آزمون‌های نهایی شد و بر توسعه آموزش‌های سوادآموزی به‌صورت حضوری تأکید کرد.

۲۱۸ پروژه آموزشی در استان فعال است

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد در این نشست گفت: در قالب نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، ۲۱۸ پروژه آموزشی با مشارکت مردم در سطح استان تعریف شده که شامل ۹۸۰ کلاس درس است.

حسینی‌نیک افزود: از این تعداد، ۱۴۳ پروژه تاکنون در سامانه به بهره‌برداری رسیده و ۵۱ پروژه نیز برای افتتاح در هفته دولت هدف‌گذاری شده است.

وی اظهار کرد: ۲۴ پروژه هنوز آغاز نشده یا کمتر از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که برای تسریع در روند اجرای آنها برنامه‌ریزی شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان با بیان اینکه سرانه فضای آموزشی استان ۸.۶۹ مترمربع است، تصریح کرد: شهرستان بویراحمد بیشترین و شهرستان باشت کمترین سرانه فضای آموزشی را در استان دارند.

حسینی‌نیک از تحقق ۸۰.۵ درصدی برنامه‌های پیش‌بینی شده خبر داد و گفت: بخشی از پروژه‌های آموزشی برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده بهره‌برداری هستند.

وی همچنین با اشاره به نهضت آسفالت مدارس افزود: تاکنون بیش از ۴۰ میلیارد تومان در این بخش هزینه شده و پیش‌بینی می‌شود تا مهرماه بیش از ۸۰ درصد طرح به پایان برسد.

بیش از ۲۲ هزار دانش‌آموز در آزمون‌های نهایی شرکت می‌کنند

مدیرکل آموزش و پرورش استان نیز در این نشست، مشکلات مسکن فرهنگیان بازنشسته را از مهم‌ترین دغدغه‌های این قشر عنوان کرد.

رضایی با اشاره به برگزاری امتحانات نهایی گفت: آزمون‌های نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم در حال برگزاری است و ۶ درس این پایه‌ها به‌صورت نهایی و حضوری برگزار می‌شود.

وی افزود: هشت هزار و ۲۳۴ دانش‌آموز پایه یازدهم و ۱۴ هزار و ۳۱۳ دانش‌آموز پایه دوازدهم در این آزمون‌ها شرکت دارند و ۱۱۱ مرکز آزمون برای برگزاری مطلوب آنها پیش‌بینی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان از برگزاری آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان در هفته جاری خبر داد و گفت: ۴۲ مرکز آزمون برای این رقابت در نظر گرفته شده و بیش از ۱۰ هزار دانش‌آموز در آن شرکت خواهند کرد.

رضایی همچنین به فعالیت ۳۴ مرکز سوادآموزی و ۱۳۲ کلاس فعال در استان اشاره کرد و افزود: در ارزیابی کشوری پروژه مهر نیز نسبت به سال گذشته رشد مطلوبی داشته‌ایم.