اشتغال مهارت محور پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حق گویان صبح سه شنبه در کارگاه هدایت شغلی مددجویان در مازندران گفت: برگزاری دوره های حرفه آموزی و کاریابی از برنامه های مهم برای ایجاد اشتغال است.

وی اظهار داشت: اشتغالی پایدار است که آموزش محور باشد و از این رو ارائه آموزشهای لازم به متقاضیان اشتغال امری ضروری است.

حق گویان با اشاره به اینکه فقر مطلق درجامعه نداریم، اظهار داشت: فقیر افرادی هستند که نمی توانند از توانمندیها و استعدادهایشان بهره برند.

وی بر لزوم اصلاح و بازنگری در نگرش نسبت به مقوله فقر تاکید کرد و گفت: زندگی اقتصادی همانند شناکردن است و کسب موفقیت در این زندگی منوط به کسب مهارتهای لازم است.

حق گویان یادآورشد: اگر بدون مهارت و حرفه آموزی وارد بازار اشتغال شویم، موفقیت مان کم خواهد بود.

در این کارگاه 250 نفر از متقاضیان اشتغال با روشهای برنامه ریزی و خلاقیت و موفقیت در کسب و کار و تحلیل شرایط محیطی در تولیدات و خدمات آشنا شدند.

