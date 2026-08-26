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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

انهدام باند سارقان ۴۰۰ میلیاردی در تبریز

انهدام باند سارقان ۴۰۰ میلیاردی در تبریز

تبریز- رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان شرقی از دستگیری ۲ نفر سارق حرفه ای و سابقه دار ، ۴ نفر مالخر ، کشف ۶۰ فقره پرونده سرقت از اماکن خصوصی و کارگاه به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدتقی سلطانی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی وصول چند فقره پرونده سرقت از اماکن خصوصی و کارگاه ، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی، ۲ نفر متهم به سرقت و ۴ نفر مالخر را در این خصوص شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم هر ۶ نفر متهم را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

این مقام انتظامی گفت: متهمان با استفاده از خودروی سرقتی اقدام به سرقت ابزارآلات و ماشین آلات کارگاهی در تبریز و شهرهای اطراف می نمودند که در بازجویی های بعمل آمده به ۶۰ فقره سرقت از اماکن خصوصی و کارگاه به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال، اعتراف و ضمن استرداد اموال مکشوفه به مالباختگان، پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6928558

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