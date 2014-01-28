باید برای توقف کشتار در سوریه متحد شویم/ امکان توافق نهایی با 1+5 درکوتاه مدت وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی در این دیدار ضمن ادای احترام به نلسون ماندلا رهبر فقید آفریقای جنوبی و بنیان گذار گروه متنفذین با اشاره به این که افکار ماندلا و راه صلح جویانه او در جهان باقی خواهد ماند، گفت: بحران های منطقه ای ریشه در فقر فرهنگی، فقر اقتصادی ، بی عدالتی ، نبود دموکراسی و حضور نیروهای خارجی و دخالت آنها دارد. خشونت ، افراط گرایی و تروریسم یکی از بزرگترین موضوعات در این منطقه است که به همراه بی عدالتی و عدم دموکراسی ، تبعیض قومیتی و جنسیتی و فقدان نگاه درست به حقوق بشر با مداخلات خارجی در اثر حضور نیروهای بیگانه نگرانی های جامعه جهانی را برانگیخته است.

روحانی با تاکید بر به این که برای مبارزه با خشونت، افراط گرایی و تروریسم باید به ریشه ها پرداخت ، ارائه پیشنهاد مقابله با خشونت و افراط گرایی در سازمان ملل را در همین راستا اعلام کرد و با اشاره به این که همه کشورهای جهان و آحاد متنفذین حوزه بین الملل می بایست برای اجرای این قطعنامه کمک کنند اظهار امیدواری نمود که مقابله با تروریسم و افراطی گری شکلی ساختاری به خود بگیرد.

وی با اشاره به این که جنگ و کشتار بی رحمانه در سوریه هر انسانی را تحت تاثیر قرار می دهد اظهار داشت: باید به صورت یکپارچه برای توقف جنگ و کشتار در سوریه متحد شویم. در این راستا مهمترین گام توقف حمایت و جلوگیری از کمک و ارسال سلاح به گروه های تروریستی از سوی برخی کشورهای منطقه است. علاوه بر این مساله کمک های انسان دوستانه به مردم آن کشور در داخل و خارج سوریه می بایست مد نظر باشد.

رییس جمهور کشورمان در خصوص مذاکرات هسته ای ایران با ۱+۵ نیز اظهار داشت: تمام فعالیت های ما صلح آمیز بوده و صلح آمیز خواهد ماند.

وی افزود: ایران هیچ چیز بیش از حقوق خود براساس مقررات NPT نمی خواهد و چنانچه اراده جدی در طرف مقابل وجود داشته باشد این آمادگی برای رسیدن به توافق نهایی و حل و فصل جامع در کوتاه مدت وجود دارد.

در این دیدار کوفی عنان با اشاره به نقش تعیین کننده ایران در تحولات و امنیت منطقه اظهار داشت: جهان باید راه حلی سیاسی برای بحران سوریه پیدا کرده و کشتار را متوقف کند.

وی افزود: برای حل این موضوع باید شورای امنیت سازمان ملل و همسایگان سوریه به ویژه ایران نقش آفرینی کنند.

کوفی عنان اظهارداشت: ما از دیدگاه های جنابعالی در مورد سوریه و نحوه مشکلات آن کشور بسیار خرسندیم .

در این دیدار اعضای هیات متنفذین با ارائه نظرات و دیدگاه های خود به سخنرانی رییس جمهور کشورمان در داووس پرداخته و اثرات بین المللی سخنان ایشان و نقش رییس جمهوری کشورمان در صحنه بین المللی را ستوده و اظهار داشتند: سخنان جنابعالی در داووس گروه ما را به یاد نلسون ماندلا بنیانگذار فقید گروه متنفذین انداخت.