به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در مسکو، این سازمان از ماه دسامبر و از زمانی که تنش‌ها در اوکراین رو به افزایش نهاده، شرایط را زیر نظر داشته و با جمعیت صلیب سرخ این کشور و فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر در تماس نزدیک بوده است. کارکنان کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در روزهای 23 و 24 ژانویه (3 و 4 بهمن) از شهر کیف بازدید کردند تا با بررسی شرایط به جمعیت صلیب سرخ اوکراین برای پاسخگویی به نیازهای بشردوستانه کمک کنند.

در همین رابطه "پاسکال کوتا" رئیس دفتر منطقه‌ای کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در مسکو، که فدراسیون روسیه، بلاروس، مولداوی و اوکراین را تحت پوشش دارد گفت: ما با نمایندگان وزارت کشور و گروه‌های مخالف دیدار کردیم. در این دیدار، کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ مراتب نگرانی خود را نسبت به افزایش تنش‌ها و ادامه‌ خشونت‌ها ابلاغ داشت. ما همچنین لزوم برخورد مناسب با داوطلبان صلیب سرخ اوکراین را که به تمامی قربانیان کمک می‌کنند و نیز لزوم استفاده‌ مناسب از نشان صلیب سرخ را به این افراد خاطر نشان کردیم.

در طول هفته گذشته، تیم‌های واکنش اضطراری صلیب سرخ اوکراین توانستند عملیات کمک‌های اولیه را انجام داده و حدود 300 مجروح را به آمبولانس‌ها و مراکز درمانی منتقل نمایند.

در ماه دسامبر، صلیب سرخ اوکراین توانست با حمایت مالی کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ، وسائل کمک‌های اولیه بیشتری را تدارک دیده‌ و نیم‌تنه‌هایی با نشان صلیب سرخ را به منظور افزایش ایمنی داوطلبان تهیه کند.

کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ با جمعیت صلیب سرخ اوکراین همکاری می‌نماید تا با تقویت هر چه بیش‌تر ظرفیت آن سازمان، نیازهای فعلی و احتمالی ناشی از شرایط موجود در کیف و دیگر مناطق این کشور برآورده شود.