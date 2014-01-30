روسیه کمک های مالی خود به اوکراین را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاگس آنسایگر، "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه دستور توقف پرداخت کمک مالی میلیاردی به اوکراین را صادر کرد. این تصمیم پس از کناره گیری نخست وزیر اوکراین با ادامه اعتراضات در این کشور اتخاذ شده است.

در دیدار پوتین و "دیمیتری مدودف" رئیس جمهور و نخست وزیر روسیه بر لزوم مشخص شدن سرنوشت دولت اوکراین برای تخصیص این کمک مالی تاکید شد. روسیه که وعده پرداخت 15 میلیارد دلار را به اوکراین داده است، پس از پرداخت 3 میلیارد دلار از این کمک مالی، این اقدام را به حالت تعلیق درآورد.

شب گذشته همچنین نمایندگان پارلمان اوکراین قانون عفو عمومی در این کشور را به تصویب رساندند. طبق این طرح افرادی که طی اعتراضات اخیر در اوکراین بازداشت شده اند، مشمول عفو شده و آزاد می شوند.

این در حالی بود که نمایندگان و رهبران اپوزیسیون اوکراین ضمن مخالفت با این طرح آن را به منزله گناهکار خواندن معترضان دانسته و در رای گیری شرکت نکردند. در همین راستا "ویتالی کلیچکو" از رهبران اپوزیسیون این طرح را "غیرقابل قبول" خواند.

گفتنی است در جریان تظاهرات علیه سیاست های ضدغربی "ویکتور یانوکویچ" رئیس جمهوری اوکراین بیش از 100 نفر از فعالان اپوزیسیون بازداشت شده اند.