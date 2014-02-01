به گزارش خبرنگار مهر، رضا عوضپور صبح شنبه در حاشیه اجرای برنامههای دهه مبارک فجر در استان بوشهر اظهار داشت: پروژههای بسیار مهمی در استان بوشهر طی دهه مبارک فجر اجرا میشود که امیدواریم با اجرای این پروژههای شاهد تحول در زیرساختهای استان باشیم.
وی ادامه داد: طی دهه مبارک فجر در استان بوشهر 139 پروژه کلنگ زنی میشود که برای اجرای این تعداد پروژه 295 میلیارد و 483 میلیون ریال اعتبار پیش بینی شده است.
معاون برنامهریزی استاندار بوشهر ادامه داد: در شهرستان تنگستان 15 پروژه با اعتبار 58 میلیارد و 398 ریال اعتبار کلنگزنی میشود و در شهرستان بوشهر نیز 56 میلیارد و 783 میلیون ریال برای پروژههای کلنگ زنی پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: برای اجرای پروژه های شهرستان گناوه 41 میلیارد و 483 میلیون ریال پیش بینی شده است و 36 میلیارد و 131 میلیون ریال نیز برای کلنگزنی پروژههای شهرستان جم پیشبینی شده است.
عوضپور خاطرنشان ساخت: در شهرستان دشتستان 32 میلیارد و 119 میلیون ریال، در شهرستان عسلویه 29 میلیارد و 906 میلیون ریال، در شهرستان کنگان 12 میلیارد و 527 میلیون ریال و در شهرستان دشتی 9 میلیارد و 510 میلیون ریال، در شهرستان دیلم 9 میلیارد و 400 میلیون ریال و در شهرستان دیر هشت میلیارد و 900 میلیون ریال پروژه کلنگزنی میشود.
وی تصریح کرد: بیشترین اعتبار پروژهها در بخش برق است که از مجموع 295 میلیارد و 483 میلیون ریال اعتبار، 103 میلیارد و 935 میلیون ریال در بخش برق سرمایهگذاری خواهد شد.
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