  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۱۳

فرستاده پوتین وارد میامی آمریکا شد+ فیلم

فرستاده پوتین وارد میامی آمریکا شد+ فیلم

نماینده ویژه رئیس‌ جمهور روسیه و رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم این کشور، وارد میامی شد تا با شماری از مقامات آمریکایی دیدار و گفتگو کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، «کریل دیمیتریف» امروز شنبه با هدف برگزاری مجموعه‌ ای از نشست‌ ها با مقامات آمریکایی به «میامی» در آمریکا سفر کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس صندوق سرمایه‌ گذاری مستقیم روسیه و فرستاده ویژه رئیس جمهور این کشور در امور همکاری های اقتصادی با کشورهای خارجی وارد میامی در ایالت فلوریدا شد.

«کریل دیمیتریف» قرار است در طول این سفر با نمایندگان دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار کند.

دمیتریف در ۲۰ و ۲۱ دسامبر ۲۰۲۵ با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا و جرد کوشنر داماد رئیس جمهور این کشور در میامی مذاکره کرده بود.

کد مطلب 6736200

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها