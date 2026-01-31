فرستاده پوتین وارد میامی آمریکا شد+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، «کریل دیمیتریف» امروز شنبه با هدف برگزاری مجموعه‌ ای از نشست‌ ها با مقامات آمریکایی به «میامی» در آمریکا سفر کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، رئیس صندوق سرمایه‌ گذاری مستقیم روسیه و فرستاده ویژه رئیس جمهور این کشور در امور همکاری های اقتصادی با کشورهای خارجی وارد میامی در ایالت فلوریدا شد.

«کریل دیمیتریف» قرار است در طول این سفر با نمایندگان دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار کند.

دمیتریف در ۲۰ و ۲۱ دسامبر ۲۰۲۵ با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا و جرد کوشنر داماد رئیس جمهور این کشور در میامی مذاکره کرده بود.