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۱۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۱۰

جمع آوری ۶۰۳ تبعه بیگانه غیر مجاز در زاهدان

جمع آوری ۶۰۳ تبعه بیگانه غیر مجاز در زاهدان

زاهدان - تعداد ۶۰۳ نفر تبعه بیگانه غیر مجاز و ۴۲۶ نفر معتاد متجاهر در پی اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان زاهدان جمع آوری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید نوری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت جلب رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم در سطح شهرستان زاهدان طی یک هفته اخیر اجرا شد.

️فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان افزود: ماموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد ۱۲۳ نفر سارق، ۴۲۶ نفر معتاد متجاهر، ۶۰۳ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۷۹ نفر خرده فروش موادمخدر شدند.

وی خاطر نشان کرد: در طول اجرای این طرح مقدار ۲ کیلو و ۶۰۹ گرم انواع مواد مخدر و ۱۵ قبضه سلاح غیرمجاز و ۱۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق کشف و تعداد ۱۲۱ دستگاه خودرو و ۲۸ دستگاه موتور سیکلت متخلف توقیف شد.

کد مطلب 6736182

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    نظرات

    • IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۰
      0 0
      پاسخ
      آسایش نداریم تو شهر خودمون از دست اتباع

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