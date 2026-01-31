جمع آوری ۶۰۳ تبعه بیگانه غیر مجاز در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید نوری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت جلب رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم در سطح شهرستان زاهدان طی یک هفته اخیر اجرا شد.

️فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان افزود: ماموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد ۱۲۳ نفر سارق، ۴۲۶ نفر معتاد متجاهر، ۶۰۳ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۷۹ نفر خرده فروش موادمخدر شدند.

وی خاطر نشان کرد: در طول اجرای این طرح مقدار ۲ کیلو و ۶۰۹ گرم انواع مواد مخدر و ۱۵ قبضه سلاح غیرمجاز و ۱۲۰۰ لیتر سوخت قاچاق کشف و تعداد ۱۲۱ دستگاه خودرو و ۲۸ دستگاه موتور سیکلت متخلف توقیف شد.