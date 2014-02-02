وضعیت دانشگاه علوم پزشکی بابل مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید مظفر ربیعی عصر یکشنبه در مراسم معارفه خود درسالن شهید شجاعیان دانشگاه علوم پزشکی بابل اظهار داشت : در 24 خرداد 92 مردم به تغییر در روش و ،منش،گویش و حاکمیت رای دادند و به اعتدال و تدبیر و امید آری گفتند.

وی افزود: باورکنید دیگر دوره افراط وتفریط پایان یافته وکشور به مهرو دوستی واعتلال رسیده است ضمن اینکه دوره آمارهای نادرست پایان یافته است وباید با آمار مطلوب به ترسیم وضعیت مطلوب به افق چشم انداز روشن دست یابیم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل اظهار داشت: تعداد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل هزار و 200، دندانپزشکی420 نفر، پیراپزشکی 939 نفر، طب سنتی هشت نفر،پرستاری رامسر 320 نفروبین المللی تازه تاسیس 80 نفر هستند.

وی با اشاره به بیمارستانهای تحت پوشش اظهارداشت:بیمارستان روحانی با 372 تخت مصوب و363 تخت فعال،شهید بهشتی 217تخت مصوب و185 تخت فعال،یحیی نژاد با 220 تخت مصوب و175 تخت فعال، امیرکلا با 160 تخت مصوب و133 تخت فعال،،شهید رجائی با 35 تخت مصوب و22 تخت فعال،بیمارستان 17 شهریور مرزیکلا 35 تخت مصوب و15 تخت فعال،بیمارستان ناباروری حضرت زهرا(س) با 15

تخت مصوب و15 تخت فعال است.

وی همچنین به وضعیت بیمارستان های خصوصی بابل اشاره و اذعان داشت : بابل دارای بیمارستانهای بابل کلینیک ،بیمارستان 50 تختخوابی مهرگان ،200 تختخوابی نیکان ،کلینیک سینا وولی عصر است .

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل به وضعیت نیروهای تحت پوشش دانشگاه اشاره و گفت: کل نیروهای دانشگاه چهار هزار و 542 نفر بوده که شامل نیروی بخش سلامت دو هزار و919 نفر،نیروی آموزشی 572 نفر،نیروی قراردادی خارج از خزانه 857 نفر،نیروی طرحی خارج خزانه 169 نفراست.

ربیعی گفت: اعتبار بخش سلامت دانشگاه بیش از46 میلیون ریال، اعتباربخش آموزش بیش از 33 میلیون ریال، کسری حقوق سلامت 22 میلیون ریال وکسری حقوق آموزش نیز شش میلیون ریال است.