شکم پروری و شهوت جنسی دوعامل مهم شرّ هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله قرهی درباره دو عامل مهم شر در انسان گفت: مولی الموالی، امیرالمؤمنین، اسدالله الغالب، علی بن ابیطالب(ع) نکته بسیار بسیار مهمّی را در این زمینه می فرمایند: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً أَعَفَّ بَطْنَهُ وَ فَرْجَهُ» اگر خدا خیر بنده ای را بخواهد او را در شکم و شهوت عفیف می کند؛ یعنی او از عفیفترین انسانهاست! یعنی دو عامل شرّ که بسیار مهم هستند، یکی بطن یعنی شکمپروری و یکی هم شهوت جنسی است. وقتی نسبت به این دو شهوت، مراقبه نشد؛ انسان به خیر نمی رسد. آن کسی به خیر می رسد که این دو عامل را مواظبت کند. عمده بلایای دنیا و تمام شرّ اشرار هم به خاطر همین دو عامل (شکم و شهوت) است. این شکم بیهنر پیچ پیچ میخورد و کار ندارد به هیچ اگر انسان قدرت پیدا کند که بتواند شکمش را کنترل کند و اینقدر شکمپروری نکند و همینطور اگر قدرت کنترل شهوت جنسی را پیدا کند؛ اوج میگیرد. لذا دو عامل عمده شرّ، همین دو مطلب، شکم و شهوت است. لذا میفرمایند: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً» یعنی اگر خداوند اراده کند به او خیر برساند، اینطور نیست که یک خانه بزرگ یا وسیله نقلیه چنین بدهد و یا همسر چنان به او بدهد، بلکه عمده مطلب این دو مورد است که اگر این دو کنترل شد، همه مطالب درست میشود، «أَعَفَّ بَطْنَهُ وَ فَرْجَهُ» در شکم و در فرج عفیف باشد.
آیت الله قرهی در درس اخلاق خود گفت: دو عامل شرّ که بسیار مهم هستند، یکی بطن یعنی شکمپروری و یکی هم شهوت جنسی است.
کد مطلب 2227803
نظر شما