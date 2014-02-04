شکم پروری و شهوت جنسی دوعامل مهم شرّ هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله قرهی درباره دو عامل مهم شر در انسان گفت: مولی­ الموالی، امیرالمؤمنین، اسدالله الغالب، علی بن ابی‌طالب(ع) نکته بسیار بسیار مهمّی را در این زمینه می­ فرمایند: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً أَعَفَّ بَطْنَهُ وَ فَرْجَهُ» اگر خدا خیر بنده ­ای را بخواهد او را در شکم و شهوت عفیف می­ کند؛ یعنی او از عفیف­ترین انسان‌هاست! یعنی دو عامل شرّ که بسیار مهم هستند، یکی بطن یعنی شکم‌پروری و یکی هم شهوت جنسی است. وقتی نسبت به این دو شهوت، مراقبه نشد؛ انسان به خیر نمی­ رسد. آن کسی به خیر می­ رسد که این دو عامل را مواظبت کند. عمده بلایای دنیا و تمام شرّ اشرار هم به خاطر همین دو عامل (شکم و شهوت) است. این شکم بی‌هنر پیچ پیچ می‌خورد و کار ندارد به هیچ اگر انسان قدرت پیدا کند که بتواند شکمش را کنترل کند و این‌قدر شکم‌پروری نکند و همین­طور اگر قدرت کنترل شهوت جنسی را پیدا کند؛ اوج می‌گیرد. لذا دو عامل عمده شرّ، همین دو مطلب، شکم و شهوت است. لذا می‌فرمایند: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً» یعنی اگر خداوند اراده کند به او خیر برساند، این­طور نیست که یک خانه بزرگ یا وسیله نقلیه چنین بدهد و یا همسر چنان به او بدهد، بلکه عمده مطلب این دو مورد است که اگر این دو کنترل شد، همه مطالب درست می‌شود، «أَعَفَّ بَطْنَهُ وَ فَرْجَهُ» در شکم و در فرج عفیف باشد.