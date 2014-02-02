  1. دين، حوزه، انديشه
۱۳ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۰۶

پای درس اخلاق آیت الله قرهی؛

اگر دوستی و بغض برای خدا نباشد انسان گرفتار می شود

اگر دوستی و بغض برای خدا نباشد انسان گرفتار می شود

آیت الله قرهی در درس اخلاق خود گفت: تمام خوبی‌ها در این است که دوستی کردن برای خدا «فِي اللَّهِ» و دشمنی برای خدا «وَ الْمُعَادَاةِ فِي اللَّهِ» باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله قرهی درباره دوستی کردن برای خدا و دشمنی برای خدا گفت: حتماً عزیزان، به خصوص شما فرزندان عزیزم، این را به عنوان کد اساسی برای حرکت یادداشت کنید. مولی‌الموالی(ع) می‌فرمایند: «جِمَاعُ الْخَيْرِ فِي الْمُوَالاةِ فِي اللَّهِ وَ الْمُعَادَاةِ فِي اللَّهِ وَ الْمَحَبَّةِ فِي اللَّهِ وَ الْبُغْضِ فِي اللَّهِ».

عزیز دلم! راه رسیدن به خوبی‌ها را برای ما ترسیم کردند، فرمودند: «جِمَاعُ الْخَيْرِ فِي الْمُوَالاةِ فِي اللَّهِ» تمام خوبی‌ها، مجمع همه خوبی‌ها در این است: دوستی کردن برای خدا «فِي اللَّهِ» و دشمنی برای خدا «وَ الْمُعَادَاةِ فِي اللَّهِ».

فقط خدا نکند نفس امّاره باشد. برای خدا دوست دارم یا برای نفسم؟ برای خدا دشمنم یا برای نفسم؟ این‌ها خیلی مهم است. انسان برای خدا، امام زمان، ولایت و اولیاء خدا را دوست دارد یا برای این که به نوایی برسد؟ نعوذبالله و نستجیربالله اگر هم نرسید بعد چنین و چنان شود!

«جِمَاعُ الْخَيْرِ فِي الْمُوَالاةِ فِي اللَّهِ وَ الْمُعَادَاةِ فِي اللَّهِ وَ الْمَحَبَّةِ فِي اللَّهِ وَ الْبُغْضِ فِي اللَّهِ»[7] عشق بورزد، دوستی بورزد، دوست داشته باشد برای خدا و بغض داشته باشد برای خدا، نه برای نفس امّاره، نه برای این که اگر تعیین شد به این که الان شما صلاح نیست، این کار را بکنید؛همان‌طور که امام المسلمین فرمودند: صلاح نیست فلانی را برای خودت معاون کنی، بعد بیایی طور دیگری شوی. دوستی برای خدا، بغض برای خدا وإلّا گرفتاری به وجود می‌آید.

کد مطلب 2226678

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