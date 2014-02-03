بازار گرم گرانی در مناطق بحران زده غرب مازندران/ تلاش بسیج برای جابجایی رایگان مسافران

به گزارش خبرنگار مهر، ضعف امدادرسانی و بازگشایی مسیرهای ارتباطی از یک سو و بسته بودن فروشگاهها و مغازه ها از سوی دیگر سبب ایجاد نوعی بازار سیاه گرانی در منطقه ایجاد کرده است.



بازگشایی نشدن مسیرهایی ارتباطی مناطق شهری و روستایی سبب شده تا روند خدمات دهی مسافرهای عمومی و تاکسی در غرب مازندران تعطیل شود و شهروندان مجبورباشند برای طی مسیرهای مختلف یا پیاده روی کنند و یا مبالغ سنگین و گزاف را بپردازند.

همچنین برخی روستائیان نواحی کوهستانی مناطق غرب مازندران نیز به دلیل مسدود بودن مسیرهای ارتباطی، بیماران را به وسیله چهارپایان به مراکز درمانی منتقل می کنند و افزایش قیمت آب های معدنی و بسته های نان در مناطق مختلف غرب مازندران گزارش می شود.

اقدام بسیج برای جابجایی مسافران



همچنین در برخی مناطق غرب مازندران برای جابجایی مسافران، نیروهای بسیج و سپاه اقدام به فعالیت کرده اند و بصورت رایگان اقدام به جابجایی مسافران می کنند.



فرماندار نوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر از شدت نظارت برای جلوگیری از افزایش احتمالی قیمت ها و برخورد با متخلفان خبر داد.

محمد علی قمی همچنین با اشاره به حضور یگانهای امدادی بسیج در مناطق مختلف استان، عنوان کرد: کار امدادرسانی به مناطق آسیب دیده ادامه دارد.

وی اظهار داشت: علیرغم وجود همه مشکلات ناشی از برف، اقدام مردم نوشهر در کمک رسانی به یکدیگر و برگزاری جشنواره مردمی آدم برفی نشان از فرهنگ نوع دوستی و فضای نشاط و امید در شهرستان است.



توزیع 60 هزار قرص نان در غرب مازندران

در عین حال رئیس سازمان صنعتف معدن و تجارت استان مازندران با اشاره به برنامه ریزی برای کنترل و نظارت برای جلوگیری از افزایش قیمت ها و امدادرسانی به مردم منطقه گفت: با همکاری اتحادیه خبازان و مجامع صنفی بیش از 60 هزار قرص نان به شهرهای غرب استان که در اثر سرما و بارش شدید برف راه مواصلاتی آنها مسدود و دچار قطعی برق،گاز و آب شدند ارسال شد.

محمد محمد پور عمران که در ستاد بحران غرب مازندران حضور دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مقادیر 5 کامیون آب معدنی تهیه که بخشی از آن به مناطق درگیر برف غرب استان حمل و مابقی نیز در حال ارسال است.

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران افزود: با همکاری دستگاههای هم خانواده سازمان، آرد مورد نیاز مناطق مذکور تهیه و در حال ارسال به مناطق مذکور می باشد.

محمد پور با اشاره به اینکه بارش برف و سرمای شدید موجب قطع برق،گاز و آب در شهرهای غرب استان شده است گفت: با همکاری اتحادیه خبازان در شهرهای برف گیر تعدادی از واحدهای خبازی،تهیه موتور برق،فعال و درحال تولید نان می باشند.

وی تصریح کرد: کارخانه آردساحل قو هم فعالیت خود را آغاز کرده و در حال تولید آرد برای منطقه غرب استان است.

دکتر محمد پور افزود: واحدهای تولید نان صنعتی امیر نان و خوشه طلایی و سایرواحدهای تولیدی نان در حال تولید و ارسال نان به مناطق مذکور است.

شهرها و روستاهای غرب مازندران با گذشت 72 ساعت همچنان در محاصره برف هستند.