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۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۲۳

روبن هنوز بایرن را قهرمان این فصل بوندسلیگا نمی‌داند!

روبن هنوز بایرن را قهرمان این فصل بوندسلیگا نمی‌داند!

آرین روبن، ستاره هلندی بایرن مونیخ با وجود اختلاف 13 امتیازی این تیم در صدر جدول بوندسلیگا نسبت به تیم دوم هنوز قهرمانی باواریایی‌ها در این فصل بوندسلیگا را مسجل نمی‌داند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بایرن یکشنبه شب با پیروزی 5 بر صفر مقابل آینتراخت فرانکفورت اختلاف خود با بایرلورکوزن رده دومی را به 13 امتیاز رساند و اکنون مدعی اصلی قهرمانی بوندسلیگاست.

با این حال روبن به هم تیمی‌هایش هشدار داد مغرور نشوند چرا که دیگر تیم‌ها در بازی مقابل بایرن انگیزه بالایی دارند و همین موضوع می‌تواند قهرمانی این فصل را از شاگردان پپ گواردیولا بگیرد.

روبن در گفتگو با وب سایت رسمی باشگاه بایرن گفت: همه تیم‌ها می‌خواهند صدرنشین را شکست دهند به همین دلیل بسیار مهم و حساس است که ما تمرکز خود را از دست ندهیم و از اختلاف امتیازی مان نسبت به تیم دوم مغرور نشویم. هیچکس چیزی را به ما مجانی تقدیم نمی‌کند.

روبن در این فصل در 14 بازی برای بایرن در رقابت‌های بوندسلیگا 7 گل به ثمر رسانده است.

کد مطلب 2228337

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