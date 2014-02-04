به گزارش خبرگزاری مهر، بایرن یکشنبه شب با پیروزی 5 بر صفر مقابل آینتراخت فرانکفورت اختلاف خود با بایرلورکوزن رده دومی را به 13 امتیاز رساند و اکنون مدعی اصلی قهرمانی بوندسلیگاست.
با این حال روبن به هم تیمیهایش هشدار داد مغرور نشوند چرا که دیگر تیمها در بازی مقابل بایرن انگیزه بالایی دارند و همین موضوع میتواند قهرمانی این فصل را از شاگردان پپ گواردیولا بگیرد.
روبن در گفتگو با وب سایت رسمی باشگاه بایرن گفت: همه تیمها میخواهند صدرنشین را شکست دهند به همین دلیل بسیار مهم و حساس است که ما تمرکز خود را از دست ندهیم و از اختلاف امتیازی مان نسبت به تیم دوم مغرور نشویم. هیچکس چیزی را به ما مجانی تقدیم نمیکند.
روبن در این فصل در 14 بازی برای بایرن در رقابتهای بوندسلیگا 7 گل به ثمر رسانده است.
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