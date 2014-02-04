فلسفه انقلاب اسلامی ایران حرکت به سمت ایجاد یک تمدن جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شاهرخی ظهر سه شنبه در نشست بصیرتی کارمندان عضو بسیج ادارات استان لرستان به مناسب دهه فجر اظهار داشت: با وجود تبلیغات سوء استکبار علیه اسلام و حضرت امام مردم ایران به انقلاب اسلامی و افکار امام (ره ) پاسخ مثبت دادند و ارتش قدرتمند آن زمان را مقهور قدرت و اراده خود می کنند.

وی در ادامه ضمن یادآوری حوادث 34 سال گذشته انقلاب گفت: اگر حوادث 34 سال گذشته مثل جنگ تحمیلی، کودتای 28 مرداد، حادثه هفت تیر، فتنه 88 و ... را مرور کنیم می بینیم که هر کدام از آنها به تنهایی برای از بین بردن یک حکومت کافی است اما ما همچنان شاهد ثبات نظام اسلامی ایران هستیم.

کینه و عناد آمریکایی ها با ملت ایران

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان همچنین گفت: انقلاب اسلامی ایران همان طور که پیروزی غیرمعمولی داشت استمرارش نیز عادی نیست و این را شواهد و قراین به ما می گوید زیرا انقلاب الامی ایران به لطف الهی از این اتفاقات و حوادث گذر کرده است.

سردار شاهرخی در ادامه سخنان خود در تشریح علل کینه و عناد آمریکایی ها با ملت ایران گفت: تاریخ روابط آمریکا با ایران نشان می دهد که دولت آمریکا به عنوان یک قدرت نوظهور بارها با دخالت های خود در مسائل ایران موجب کلید خوردن اختلافات ایران و آمریکا شده است.

وی ادامه داد: طراحی و اجرای کودتای 28 مرداد و پرداخت هزینه های آن و همچنین طراحی فتنه 88، کمک به صدام در جریان جنگ تحمیلی و... توسط آمریکا گواه این موضوع است.

کارگزاران دولت خود را در خدمت مردم بدانند

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان تحول عظیم انقلاب اسلامی، تشکیل انقلاب با اراده مردم و ایجاد دولت اسلامی را سه مرحله اصلی ایجاد حکومت دانست و عنوان کرد: دولت اسلامی به دنبال ایجاد جامعه اسلامی است و اگر کسانی که مسئولیتی را در دولت پذیرفته اند و قبول مسئولیت کرده اند در تراز اسلامی باشند می توانند با اجرای قوانین اسلامی در حیطه کاری خود به تحقق همه جانبه ی حکومت اسلامی کمک کنند.

سردار شاهرخی در ادامه سخنان خود ضمن بیان اینکه کارگزاران دولت اسلامی باید در تمام اوقات شبانه روز خود را در خدمت مردم بدانند گفت: وجود این دغدغه در تمام کارگزاران کشور از نمایندگان مجلس تا کارمندان جزو ادارات برای ایجاد حکومت اسلامی الزامی است.

وی همچنین فلسفه انقلاب اسلامی را تشکیل حکومتی اسلامی برای ایجاد یک تمدن جهانی دانست و عنوان کرد: همه اقشار جامعه باید با این فلسفه آشنایی پیدا کنند و درتحقق آن گام بردارند.

منافع ملت ایران در داخل کشور تعیین می شود

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان درادامه سخنان خود ضمن محکومیت هر گونه دخالت بیگانگان در امور ایران گفت: منافع ملت ایران در داخل کشور تعیین می شود و بیگانگان به هیچ وجه حق دخالت در آن را ندارند.

سردار شاهرخی همچنین با اشاره نقش ملت ایران در ایجاد حکومت اسلامی گفت: ملت ایران همچنان باید نقش خود در انقلاب را تکمیل کنند و با حمایت همه جانبه از انقلاب نباید اجازه دهند که این انقلاب به فرموده حضرت امام به دست نااهلان بیفتد.

وی در پایان یادآور شد: در حال حاضر 12 هزار و 400 مادر و پدر در استان و 500 هزار مادر و پدر در کشور داغدار فرزندان شهید خود هستند که در راه اسلام و قرآن شهید شده اند و ما باید حافظ خون فرزندان آنها باشیم و این آزادی و استقلال را که به سختی به دست آورده ایم قدر بدانیم و خداوند را به خاطر این نعمت سپاس گزار باشیم.