امدادرسانی به 30 هزار نفر در 28 استان/ نجات 6700 در راه مانده از برف و کولاک

به گزارش خبرنگار مهر، پیرحسین کولیوند در تشریح آخرین وضعیت امداد رسانی در استانهای گیلان و مازندران، گفت: پس از بروز بحران بلافاصله خدمات امدادی توسط امداد گران هلال احمر شروع شد .

وی به دشواری عملیات امداد در برخی از مناطق اشاره کرد و افزود: قطعی برق، آب، گاز و مشکلاتی همچون کمبود نان را به دنبال داشت که برای حل آن، تعدادی مولد برق به نانوایی ها داده شد.

کولیوند با اشاره به اینکه از دیروز امداد رسانی هوایی نیز انجام شده است گفت: پیش از این به دلیل شرایط خاص منطقه اینگونه امداد رسانی مقدور نبود و هم اکنون که رسیدگی به راهها انجام شده است، امداد رسانی نیز راحت تر صورت می گیرد.

وی در ادامه به آخرین وضعیت امداد رسانی به هموطنان گرفتار در برف و کولاک اشاره کرد و افزود: بیش از ۳۰ هزار نفر در برف و کولاک ۶ روز گذشته در ۲۸ استان کشور تحت امدادرسانی قرار گرفتند.

رئیس سازمان امداد و نجات گفت: برف و کولاک اخیر امدادگران همه استانها جز بوشهر، هرمزگان و کهگیلویه و بویر احمد را درگیر عملیات های طاقت فرسا کرد.

کولیوند افزود: با تلاش نیروهای عملیاتی تا پایان وقت دیروز ۶ هزار و ۷۰۰ در راه مانده نیز در پایگاه های امدادی و مکان های امن تحت اسکان اضطراری قرار گرفتند.

وی به مصدومیت ۲۴۹ نفر در برف و کولاک ۶ روز اخیر اشاره کرد و افزود: از این تعداد ۱۵۹ نفر از جمله ۲۴ خانم باردار به بیمارستان ها و مراکز درمانی منتقل شدند.

کولیوند خاطر نشان کرد: در این مدت بیش از ۳ هزار و ۷۳۰ دستگاه خودرو نیز با عملیات رهاسازی از میان برف و کولاک خارج شده است.

ورود نیروهای امدادی استانهای معین به مازندران

جمعیت هلال احمر استان مازندران با امدادرسانی به بیش از ۱۱ هزار و ۹۰۰ نفر، با بیشترین عملیات امدادی از میان ۲۶ استان کولاک زده، مواجه بوده است.

در چهار روز گذشته امدادگران استان مازندران بیش از ۱۱ هزار و ۹۰۰ نفر را در محورهای مواصلاتی این استان تحت پوشش امدادی قرار دادند و ۲۰۰ نفر را نیز در مکان های امن اسکان دادند.

در حوادث به وقوع پیسوته ناشی از برف و کولاک در این استان، ۶۶ نفر دچار مصدومیت شدند که از این تعداد ۴۶ نفر به همراه ۲ خانم باردار به مراکز درمانی منتقل شدند و یک نفر نیز تحت درمان سرپایی قرار گرفت.

امدادرسانی و توزیع بسته های غذایی میان خانواده شهدای گرفتار در شده در نزدیکی هتل کوثر رامسر و نجات ۵ کوهنورد گمشده در ارتفاعات نوشهر نیز از نمونه عملیات های صورت گرفته در این مدت بوده است.

حجم بالای عملیاتهای امدادی در استان مازندران باعث شد تا برای تسریع در روند امدادرسانی از روز گذشته چند تیم امدادی از استان های مشهد، تهران، البرز و سمنان نیز به کمک امدادگران این استان بشتابند.

بر اساس گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات سازمان امداد و نجات، بالگرد امدادی مستقر در ساری تا به این مدت بیش از ۴ ساعت پرواز امدای را با موفقیت پشت سر گذاشته و بیش از ۵ تن دارو و مواد غذایی را در مناطق کولاک زده جابجا کرده است.

رهاسازی ۶۲۱ خودرو از حصار برف و توزیع ۲۰۵ تخته پتو، ۶ هزار و ۴۰۰ بسته غذایی، ۴۹ هزار قرص نان و ۱۴ هزار و ۵۰۰ بطری آب معدنی از دیگر اقدامات انجام شده در استان مازندارن است.

در چهار روز گذشته ۷۸۹ نیروی عملیاتی در قالب ۱۲۶ تیم در محورهای مواصلاتی به ارائه خدمات امدادی مشغول بوده اند.

امدادرسانی در استان گیلان

امداد رسانی گسترده در بارش برف و کولاک استان گیلان با همکاری ۴ استان معین اردبیل، همدان، قزوین و تهران همچنان ادامه دارد.

امدادگران گیلانی با حضور در ۱۶۸ عملیات موفقیت آمیز بیش از یک هزار خانواده کولاک زده را تحت پوشش امدادی قرار دادند.

امدادردرسانی گسترده در بارش برف و کولاک استان گیلان با همکاری ۴ استان معین اردبیل، همدان، قزوین و تهران همچنان ادامه دارد.

در کولاک چند روز گذشته در استان گیلان، ۷ شهرستان صومعه سرا، فومن، رضوانشهر، بندرانزلی، رودسر و رشت به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند.

در چهار روز گذشته در استان گیلان ۳۱۷ امدادگر در قالب ۷۰ تیم پوشش امدادی به نجات ۲ هزار و ۴۷۱ نفر شتافتند و یک هزار و ۲۷۰ نفر در راه مانده را نیز تحت اسکان اضطراری قرار دادند.

در حوادث کولاکی به وقوع پیوسته در سطح این استان بیش از ۱۲۰ نفر مصدوم شدند که ۱۰۷ نفر از آنها به همراه ۱۲ زن باردار به بیمارستان منقل شدند.

رهاسازی ۲۱۱ خودرو از میان برف و توزیع ۳۹۰ تخته پتو و ۷۹۷ بسته غذایی از دیگر اقدامات انجام شده از سوی نیروهای عملیاتی حاضر در استان گیلان بوده است.