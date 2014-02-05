فدراسیون رزمی مدارکش را ارائه کند/ منتظر پاسخ مجوز دنیامالی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدنصرالله سجادی که صبح امروز چهارشنبه در حاشیه مجمع فدراسیون جانبازان و معلولان با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: تا پایان سال چهار مجمع انتخاباتی دیگر خواهیم داشت که نزدیکترین آن روز 23 بهمن ماه و انتخابات فدراسیون قایقرانی خواهد بود. البته 21 یا 22 مجمع عادی سالانه هم باید در فدراسیون های مختلف برگزار کنیم چرا که برخی از این فدراسیون ها دو سال می شود که نتوانسته اند مجمع عادی خود را برگزار کنند.

وی با بیان اینکه طبق اساسنامه باید هر سال مجمع عادی فدراسیون ها برگزار شود در پاسخ به این پرسش که آیا ابراهیمی و دنیامالی برای حضور در انتخابات فدراسیون قایقرانی مجوز گرفته اند گفت: مجوز آقای ابراهیمی صادر نشده اما منتظر مجوز آقای دنیامالی هستیم و چون انتخابات روز 23 بهمن برگزار می شود ایشان حتی اگر یک روز قبل از انتخابات هم مجوزش را دریافت کند می تواند در این انتخابات شرکت کند و مشکلی نخواهد داشت.

معاون توسعه ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در مورد اختلافاتی که بین کارلوس کی روش و مربیان باشگاه بوجود آمده است گفت: فدراسیون فوتبال در حال مدیریت کردن این موضوع است و بزودی حل می شود. همه باید کمک کنیم که تیم ملی به آرامش برسد و با آمادگی کامل در جام جهانی حضور داشته باشند.

سجادی در مورد احتمال لغو مسابقات بین المللی هنرهای رزمی نیز گفت: همانطور که قبلا اعلام کرده ایم فدراسیون رزمی باید مدارک و مستنداتش را به وزارت ورزش بدهد تا ما بررسی کنیم ببینیم این مسابقات چه هست و با حضور چه کشورهایی برگزار می شود.

وی انتخاب کادر فنی تیم های ملی را جزو وظایف و اختیارات روسای فدراسیون ها عنوان کرد و در مورد وضعیت وزنه برداری گفت: با آقای رضازاده در این مورد صحبت خواهیم کرد اما آنچه مشخص است انتخاب اعضای کادر فنی تیم های ملی جزو اختیارات فدراسیون هاست و قطعا آنها این کار را خودشان خواهند کرد.

نصرالله سجادی که با سوالی پیرامون بدهی های باشگاه پرسپولیس مواجه شده بود به انتقاد از رویه رسانه ها پرداخت و گفت: اینجا مجمع فدراسیون جانبازان است و باید در مورد این فدراسیون سوال شود. وزنه برداری می رویم در مورد فوتبال می پرسید، جانبازان می رویم در مورد فوتبال می پرسید... بهتر است در مورد رشته ای بپرسید که مجمع آن برگزار شده.