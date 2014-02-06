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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۴۵

روبرت لواندوفسکی:

برای پیوستن به بایرن مونیخ پیشنهاد آرسنال را رد کردم

برای پیوستن به بایرن مونیخ پیشنهاد آرسنال را رد کردم

مهاجم لهستانی دورتموند فاش کرد که ژسنی، دروازه بان آرسنال تلاش کرد او را برای پیوستن به جمع توپچی‌ها متقاعد کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، لواندوفسکی در پایان فصل جاری وقتی قراردادش با دورتموند به اتمام برسد به بایرن مونیخ خواهد پیوست اما ژسنی هم تیمی او در تیم ملی لهستان که دروازه بان شماره یک آرسنال است تلاش کرد این مهاجم گلزن را برای پیوستن به جمع شاگردان آرسن ونگر متقاعد کند.

لواندوفسکی در گفتگو با روزنامه لهستانی Fakt گفت: باید بگویم ژسنی تلاش کرد مرا برای پیوستن به آرسنال متقاعد کند. او بارها در مورد آرسنال با من صحبت کرد. او از محیط باشگاه آرسنال، جو این تیم و نظر آرسن ونگر در مورد من با من صحبت می کرد.

لواندوفسکی در ادامه افزود: وقتی قبل از دیدار لیگ قهرمانان در کولنی (شهر کوچکی در نزدیکی لندن) تمرین می کردیم افراد رده بالای باشگاه آرسنال در تمرین ما حضور داشتند و من همه آنها را می دیدم.

لواندوفسکی در این فصل تا به حال 16 گل برای تیم ملی لهستان و باشگاه دورتموند به ثمر رسانده است. او همچنین گل پیروزی بخش دورتموند مقابل آرسنال در ورزشگاه امارات را که در نهایت با برتری 2 بر یک نماینده آلمان به پایان رسید را به ثمر رساند.

 

کد مطلب 2230489

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