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۲۲ بهمن ۱۳۹۲، ۲:۰۷

اتومبیل پورشه روبرت لواندوفسکی مورد حمله سارقان قرار گرفت

اتومبیل پورشه روبرت لواندوفسکی مورد حمله سارقان قرار گرفت

دوشنبه شب دزدان چرخ های اتومبیل پورشه گرانقیمت مهاجم باشگاه دورتموند را ربودند و این اتومبیل شاسی بلند را روی آجر قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روبرت لواندوفسکی مهاجم لهستانی دورتموند که اخیر پیش قراردادی با بایرن مونیخ به امضا رسانده و فصل بعد با پیراهن باواریایی ها بازی خواهد کرد دوشنبه شب اتومبیلش مورد سرقت قرار گرفت.

سارقان چرخ های اتومبیل پورشه کاین لواندوفسکی را ربودند و اتومبیل را روی آجرهایی قرار دادند. در تصویر زیر اتومبیل بدون چرخ مهاجم باشگاه دورتموند را مشاهده می کنید:

هنوز مشخص نیست سارقان هواداران عصبانی دورتموند بودند که به دلیل پیوستن لواندوفسکی به تیم رقیب این کار را کردند و یا دزدانی بودند که بدون اینکه لواندوفسکی را بشناسند چرخ های اتومبیل او را به سرقت برده اند.

کد مطلب 2234043

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