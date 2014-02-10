اتومبیل پورشه روبرت لواندوفسکی مورد حمله سارقان قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، روبرت لواندوفسکی مهاجم لهستانی دورتموند که اخیر پیش قراردادی با بایرن مونیخ به امضا رسانده و فصل بعد با پیراهن باواریایی ها بازی خواهد کرد دوشنبه شب اتومبیلش مورد سرقت قرار گرفت.

سارقان چرخ های اتومبیل پورشه کاین لواندوفسکی را ربودند و اتومبیل را روی آجرهایی قرار دادند. در تصویر زیر اتومبیل بدون چرخ مهاجم باشگاه دورتموند را مشاهده می کنید:

هنوز مشخص نیست سارقان هواداران عصبانی دورتموند بودند که به دلیل پیوستن لواندوفسکی به تیم رقیب این کار را کردند و یا دزدانی بودند که بدون اینکه لواندوفسکی را بشناسند چرخ های اتومبیل او را به سرقت برده اند.