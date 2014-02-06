یک میلیارد و 800 میلیون تومان جدول گذاری و آسفالت در شهر پرند/ مدیریت دوگانه شهر مردم را متضرر می کند

بهروز کاویانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک میلیارد و 200 میلیون تومان این هزینه، صرف بهسازی جداول فرسوده و تخریب شده سطح شهر در فازهای صفر تا 3 شهر و 600 میلیون تومان آن جهت آسفالت هزینه شده است.

وی با بیان اینکه بهسازی معابر و جدول گذاری های شهر ادامه دارد، افزود: جذب اعتبارات مالی از سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعامل مثبت با شرکت عمران شهر جدید پرند برای ارتقای خدمت رسانی به شهروندان مبنای کار مدیریت شهری است.

ساخت 3 بازار بزرگ میوه و تره بار در فازهای اولیه

این مسئول از ساخت سه میدان بزرگ میوه و تره‌بار خبر داد و به مهر گفت: این سه میدان میوه و تره‌بار جهت رفاه حال شهروندان در سه فاز نخست شهر که هم اکنون در اختیار مدیریت شهری قرار دارد در حال ساخت بوده و تا اوایل سال آینده در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

شهردار پرند یادآور شد: شهرداری به دنبال آن است تا با اهتمام جدی و با تلاش شبانه روزی و پیوسته پرسنل و کارکنان خود، برنامه ها و اهداف مدیریت شهری را به انجام رسانده و رضایت‌مندی شهروندان شهر جدید پرند را فراهم کند.

3 میلیارد تومان توسعه در فضای سبز/انقلاب شهری در سال آینده

کاویانی از انقلاب ساخت و ساز و پروژه های رفاهی شهری جهت رفاه حال شهروندان در سال آینده خبر داد و اظهار داشت: جهت توسعه فضای سبز و بهبود فضاهای موجود 3 میلیارد تومان و جهت ساخت مخازن و آبیاری قطره ای یک میلیارد تومان از بودجه سال آینده هزینه خواهد شد.

وی با بیان اینکه بودجه سال 93 شهرداری جهت ارائه به شورای اسلامی شهر آماده شده است، بیان داشت: پروژه های مختلفی نظیر مسیر دوچرخه سواری، پایانه ها و ... در راستای خدمات شهری برای سال آینده در نظر گرفته شده چنانچه در سال جدید با انقلاب خدمات شهری مواجه خواهیم بود.

مدیریت دوگانه شهر مردم را متضرر می کند

شهردار پرند با بیان اینکه اعتبارات زیادی برای عمران شهر و خدمت رسانی به شهروندان نیاز است به مهر گفت: برای خدمت رسانی بهتر با کمبود بودجه شدید روبرو هستیم از این رو با تصویب بودجه شهرداری در سال جدید شاهد خدمت رسانی بهتر و بیشتر به مردم و تحول در سطح شهر خواهیم بود.

کاویانی با اشاره به احداث دریاچه مصنوعی و مجتمع فرهنگی ورزشی در فاز 2 شهر پرند اضافه کرد: متاسفانه در این خصوص به دلیل بخشی از مشکلات درخصوص زمین مذکور و اعتبارات لازم، هنوز اقدامی برای ساخت این دریاچه و مجمتمع فرهنگی ورزشی صورت نگرفته است.

این مسئول با تذکر این نکته که مدیریت دوگانه در شهر پرند بدون تعامل و همکاری مناسب مردم را متضرر می کند، خواستار همکاری و تعامل بیشتر مسئولان در شرکت عمران با بخش مدیریت شهری در راستای خدمت رسانی به شهروندان شد.

هزینه نگهداری در آینده بیشتر از ایجاد مجتمع تفریحی است

وی با بیان اینکه احداث این مجموعه بالای 100 میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت، افزود: پیشنهاد کرده ایم تا زمین مورد نظر به شهرداری واگذار شده تا مطابق قانون بخشی از آن را با تغییر کاربری جهت درآمدزایی به احداث مجتمع های تجاری در اطراف آن اختصاص دهیم.

شهردار پرند یادآور شد: ایجاد دریاچه مصنوعی و ساخت مجتمع فرهنگی ورزشی مسلما آسان تر از هزینه های نگهداری آن که کار سخت و هزینه بر است، خواهد بود بنابراین باید با آینده نگری مجتمع های تجاری در اطراف آن ساخته شود تا هزینه های نگهداری در آینده را تامین کند.