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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۳۵

بهلولی خبر داد:

تیم بهداشتی درمانی به مناطق محروم شهرستان ازنا اعزام شد

تیم بهداشتی درمانی به مناطق محروم شهرستان ازنا اعزام شد

ازنا - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان ازنا از اعزام اکیپ درمانی ـ بهداشتی به مناطق محروم شهرستان ازنا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر ابوالقاسم بهلولي ظهر پنج شنبه در حاشیه افتتاح بخش آندوسکوپی بیمارستان امام علی (ع) این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر از اعزام اکیپ درمانی ـ بهداشتی به مناطق محروم شهرستان ازنا خبر داد.

وی افزود: این تیم به مناسبت ایام‌الله دهه فجر انقلاب اسلامی و با همکاری شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ازنا و پایگاه مقاومت شهید فیاض بخش و بهداری سپاه ناحیه ازنا به مناطق محروم این شهرستان اعزام شدند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان ازنا هدف از اعزام این تیم درمانی - بهداشتی را خدمت‌ رسانی به مناطق عنوان  کرد و افزود: این تیم در مناطق دهستان دربند و روستای کلکله به ویزیت بیماران و روستاییان پرداختند.

وی با اشاره به اینکه این تیم شامل پزشک، دارویار، ماما و کاردان بهداشت مبارزه با بیماریها و بهداشت خانواده است، افزود: خدمات بهداشتی و درمانی مناسب به صورت رایگان به بیماران ارائه شد

کد مطلب 2230730

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