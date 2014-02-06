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۱۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۶:۳۵

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سه محور ارتباطی در جنوب سیستان و بلوچستان بازگشایی شد/ کنارک - جاسک همچنان مسدود است

سه محور ارتباطی در جنوب سیستان و بلوچستان بازگشایی شد/ کنارک - جاسک همچنان مسدود است

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان گفت: با تلاش راهداران سه محور ارتباطی در جنوب استان که بر اثر جاری شدن سیل مسدود شده بود بازگشایی شد.

ایوب کرد در گفتگو با مهر اظهار داشت: بر اثر بارندگی های 72 ساعت گذشته تعداد 6 محور در جنوب استان به دلیل طغیان رود خانه های محلی مسدود شد که از این تعداد 3 محور با تلاش راهداران بازگشایی شد.

وی افزود: بارندگی های سه روز گذشته و طغیان رودخانه‌های فصلی موجب انسداد  محور های دلگان-زهکلوت، دلگان-بزمان و دلگان-ایرانشهر، خیرآباد-ایرانشهر، جاده مرزی ریمدان و محور کنارک-جاسک شد.

وی اظهارداشت: در حال حاضر محورهای دلگان-زهکلوت، دلگان-بزمان و دلگان-ایرانشهر بازگشایی شده است و محور های  خیرآباد-ایرانشهر، جاده مرزی ریمدان و محور کنارک-جاسک به دلیل شدت حجم سیلاب مسدود است.

کرد بیان داشت: به دلیل حجم زیاد سیلاب امکان بازگشایی سه محور یاد شده وجود ندارد و راه ارتباطی سیستان و بلوچستان با استان هرمزگان به دلیل طغیان رودخانه رابچ همچنان مسدود است.

کد مطلب 2230734

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