سه محور ارتباطی در جنوب سیستان و بلوچستان بازگشایی شد/ کنارک - جاسک همچنان مسدود است

ایوب کرد در گفتگو با مهر اظهار داشت: بر اثر بارندگی های 72 ساعت گذشته تعداد 6 محور در جنوب استان به دلیل طغیان رود خانه های محلی مسدود شد که از این تعداد 3 محور با تلاش راهداران بازگشایی شد.

وی افزود: بارندگی های سه روز گذشته و طغیان رودخانه‌های فصلی موجب انسداد محور های دلگان-زهکلوت، دلگان-بزمان و دلگان-ایرانشهر، خیرآباد-ایرانشهر، جاده مرزی ریمدان و محور کنارک-جاسک شد.

وی اظهارداشت: در حال حاضر محورهای دلگان-زهکلوت، دلگان-بزمان و دلگان-ایرانشهر بازگشایی شده است و محور های خیرآباد-ایرانشهر، جاده مرزی ریمدان و محور کنارک-جاسک به دلیل شدت حجم سیلاب مسدود است.

کرد بیان داشت: به دلیل حجم زیاد سیلاب امکان بازگشایی سه محور یاد شده وجود ندارد و راه ارتباطی سیستان و بلوچستان با استان هرمزگان به دلیل طغیان رودخانه رابچ همچنان مسدود است.