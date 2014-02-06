1600 گوشی قاچاق در کردستان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی احمدی تبار ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان كردستان اظهار داشت: با تعامل مناسب مردم و تلاش ماموران آگاهی استان محموله قاچاق گوشی به ارزش 10 میلیارد ریال به مقصد تهران کشف و ضبط شد.

و ی با اشاره به اقدامات صورت گرفته براي شناسايي و كشف اين محموله قاچاق كالا افزود: در این ارتباط دو دستگاه پژو سواری و دو نفر نیز دستگیر شده و پرونده آنها بعد از تکمیل شده به مراجع قضایی فرستاده می شود.

رئیس پلیس آگاهس کردستان بیان کرد: ورود هر نوع کالایی که عوارض گمرکی دولت را پرداخت نکند قاچاق است و به اقتصاد کشور و توسعه یافتگی استان صدمه وارد می کند و به همين دليل پليس آگاهي با جديت هر چه تمامتر با افراد خاطي در اين بخش برخورد مي كند.

احمدی تبار در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اقدامات پليس آگاهي استان كردستان در راستاي برخورد قاطع با پديده مخرب قاچاق كالا در اين استان یادآور شد: به یاری خداوند متعال در طول 10 ماهه گذشته 43 فقره انهدام باندهای قاچاق داشته ایم که ارزش آن بالغ بر 50 میلیارد ریال بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت 31 رزمایش طرح مبارزه با قاچاق در راستای ارتقاء توانمندی های پلیس آگاهی در استان برگزار شده است.

رئیس پلیس آگاهس کردستان گفت: در این مدت نیز هشت هزار و 500 باند قاچاق و افراد مرتبط با اين پديده مخربي در استان پیگیری و منهدم شده است و پنج هزار و 500 نفر نیز دستگیر و به مراجع قضايي استان كردستان تحويل داده شده اند.

احمدی با اشاره به این مطلب که استان کردستان رتبه دوم کشفیات قاچاق را در کشور به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: حذف پدیده شوم قاچاق می تواند در توسعه مباحث اقتصادی استان نقش بسزایی داشته باشد.

وی افزود: پدیده قاچاق دستاورد دشمنان نظام و سودجویان است و با هدف ضربه زدن به اقتصاد کشور صورت می گیرد و مقابله با این پدیده شوم نیازمند تعامل و همکاری همه جانبه مردم و مسئولان است.