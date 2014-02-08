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۱۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۵۷

اتکا هم به جمع توزیع کنندگان سبد کالا پیوست

اتکا هم به جمع توزیع کنندگان سبد کالا پیوست

فروشگاه‌های زنجیره ای اتکا نیز با اولویت ارایه سبد کالایی به افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) به جمع توزیع کنندگان سبد کالایی پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ازدحام و شلوغی که در زمان توزیع سبد کالای حمایتی دولت به خصوص در روزهای ابتدایی اجرای این طرح صورت گرفت، دولت تلاش کرده تا مراکز عرضه کننده سبد کالایی را گسترش دهد.

بر همین اساس، از امروز فروشگاه‌های زنجیره ای اتکا وابسته به نیروهای مسلح نیز سبد کالایی را توزیع خواهد کرد.

تا پیش از این، اتکای تنها مسئول ارایه سبد کالایی به افراد واجد شرایط سبد کالا در نیروهای مسلح بود، اما از امروز با اولویت ارایه سبد کالایی به افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، کار توزیع سبد کالای را انجام خواهد داد.

به گزارش مهر، سبد کالای حمایتی دولت شامل ده کیلوگرم برنج، دو بطری 900 گرمی روغن، دو بسته 400 گرمی پنیر، یک شانه تخم مرغ و دو عدد مرغ به میزان 4 کیلوگرم است که توزیع آن از یک شنبه هفته گذشته آغاز شده است.

کد مطلب 2231891

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