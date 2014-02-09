67 مسجد در قم سایت اینترنتی دارند/ اجرای طرح شبکه مجازی در 50 مسجد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کریم خانی در اختتامیه دومین جشنواره تبیان قم که روز شنبه در اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد اظهار کرد: موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان بر اساس تقویت و توسعه دامنه فعالیت‌های فرهنگی تبیان در استان‌ها و تعامل هر چه بیشتر با فرهیختگان و نخبگان بومی، تشکیل تبیان‌های استانی در ادارات کل تبلیغات اسلامی را مورد توجه قرار داد.

وی گفت: سایت تبیان قم که از سال 90 توسعه یافته، بر روی 10 موضوع کلان و 60 زیرموضوع تخصصی در حال فعالیت است و اکنون بیش از 30 هزار مطلب بر روی خروجی آن قرار گرفته و روزانه 5 هزار نفر از این سایت بازدید می کنند.

راه اندازی 13 سایت اقماری

کریم خانی از راه اندازی 13 سایت اقماری در سایت تبیان قم خبر داد و گفت: سایت‌های شورای هیئت‌های مذهبی استان، اوقات فراغت، مجتمع فرهنگی نور، کانون شاعران و مداحان آئینی، جمعیت بانوان فرهیخته، پژوهش و آموزش، گفتمان‌های دینی، دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا و ادارات تابعه قم از جمله این سایت‌ها هستند.

دبیر جشنواره تبیان قم، راه اندازی شبکه یکپارچه مساجد استان قم با عنوان شبکه محراب را یکی دیگر از فعالیت‌های مهم اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم ذکر کرد و افزود: این طرح با حمایت‌های مقام معظم رهبری به صورت پایلوت در استان قم در حال اجرا است و تاکنون 50 مسجد به زیرساخت‌های ارتباطی مبتنی بر تکنولوژی رادیویی مجهز شده‌اند.

به گفته کریم خانی تاکنون در 67 مسجد شهر قم، سایت فرهنگی و مذهبی ایجاد شده و به حدود 200 رابط مسجد آموزش داده شد.

وی در مورد دومین جشنواره تبیان قم اظهار کرد: نخستین جشنواره تبیان قم با رویکرد وبلاگ نویسی برگزار شد ولی این جشنواره در چهار رشته وبلاگ نویسی، مقاله نویسی، عکس و پوستر برنامه ریزی شده است.

ارسال 1600 اثر به دبیرخانه جشنواره تبیان

وی تصریح کرد: در مجموع 1100 شرکت کننده از 30 استان کشور، تعداد 1600 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال کردند که استان‌های تهران، خراسان رضوی، قم و اصفهان بیشترین آثار ارسالی را به خود اختصاص داده‌اند.

کریم خانی با بیان اینکه کیفیت آثار ارسالی به گونه‌ای بود که داوری بسیار سخت شده بود اظهار کرد: نوآوری در تولید اثر و اینکه محتوا مبتنی با تولید صاحب اثر باشد مهمترین اولویت داوران برای انتخاب آثار برتر بوده است.

وی در مورد جشنواره محراب گفت: این جشنواره ویژه مساجد استان قم است که برای تشویق و ترغیب مساجد به گسترش فعالیت‌های مجازی و تقویت و توسعه محتواهای دینی و فرهنگی در فضای اینترنت برگزار شد.

دبیر دومین جشنواره تبیان قم اظهار کرد: داوری در این جشنواره بر اساس 27 آیتم محتوایی است.