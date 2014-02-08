به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری پیش از ظهر شنبه در اختتامیه دومین جشنواره تبیان قم و جشنواره محراب، با اشاره به دیدگاه های مختلفی که در مورد رشد پدیده های نوین در جهان به ویژه در فضای مجازی وجود دارد اظهار کرد: خیلی ها به وجود آمدن شرایط نوین در فضای مجازی را برای دین و آئین و مذهب و معنویت و اخلاق آسیب می دانند. دیدگاه دیگر فضای مجازی را فرصتی برای پیشبرد اهدافمان استفاده کنیم.

وی اظهار کرد: اگر در برابر این پدیده های نوظهور و نوین، منفعلانه برخورد کنیم می تواند تهدید باشد اما اگر ما هم به موازات آن فعال باشیم نه اینکه تهدید نیست بلکه فرصت است. پس تهدید و فرصت بودن این شرایط ارتباطی به امکانات و تجهیزات نوین ندارد بلکه بستگی به نحوه مواجهه ما با این ابزار دارد.

به عنوان مثال اگر سینما در خدمت فرهنگ ابتذال قرار گیرد نوعی تهدید محسوب می شود اما وقتی سینما در خدمت فرهنگ ناب اهل بیت(ع) و ارزشهای انقلاب اسلامی قرار گیرد فرصت گرانبهایی خواهد بود.

حجت الاسلام اسکندری گفت: اگر وسائل و تجهیزات نوین در راستای نشر حقایق و ارزشهای اسلامی و معارف الهی قرار گیرد کاربرد مثبت خواهد داشت اما اگر در راستای انحراف جامعه استفاده شود تهدید است.

وی اضافه کرد: اگر بخواهیم از این تجهیزات به خوبی استفاده کنیم باید در قدم اول همه زوایای پنهان این پدیده و امکانات و فضاها را به خوبی بشناسیم و مسائل مربوط به آن را آموزش بدهیم.

نوآوری ایجاد کنیم

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم بر لزوم نوآوری و خلاقیت در فضای مجازی تاکید کرد و گفت: باید فکر و استعدادمان را بکار بگیریم و دخل و تصرف کنیم و ظرفیت بیشتری در این پدیده ایجاد کنیم. نباید بنشینیم تا دیگران نوآوری، ابتکار و خلاقیت ایجاد کنند و ما صرفا استفاده کننده باشیم بلکه باید چند قدم جلوتر حرکت کنیم و از استعدادها و ظرفیت های جوانان به خوبی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: اگر در منطقه جنگ الکترونیکی راه بیفتد، تنها در حوزه فیزیکی نیست که نیروهای پرتوان مسلح ما پیشرفت کرده اند بلکه در حوزه جنگ الکترونیکی به دستاوردهای ارزنده‌ای دست یافته‌اند که این باعث افتخار نظامی اسلامی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قم تاکید کرد: درست است تکنولوژی و فناوری از غرب وارد شده است ولی رشد و توسعه آن باید به دست جوانان نخبه ما باشد. باید آنچنان از این فناوری استفاده کنیم که فرصت تهدید دشمنان علیه ما را از دست آنها بگیریم.

تنگ نظر نباشیم

حجت الاسلام اسکندری با اشاره به رشد فضای مجازی اجتماعی تصریح کرد: اگر در این فضاها به صورت فعال ورود پیدا نکنیم و مباحث ارزشی و معارفی را وارد این فضاها نکنیم دشمنان حضور فعالانه خواهند داشت و مسائل ضددین و مفاسد را توسعه می دهند.

وی به بیان خاطره‌ای از انتقاد برخی افراد از شهید مطهری برای نوشتن مقاله حجاب در یکی از مجله‌های غیر اسلامی پرداخت و اظهار کرد: در زمینه ترویج مسائل اخلاقی و ارزشی در فضای مجازی اجتماعی نباید نگاه تنگ نظرانه ای داشته باشیم.

به گفته حجت الاسلام اسکندری، اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برای حمایت از جوانان که در زمینه توسعه و ترویج مفاهیم دینی و ارزشی در فضای مجازی نقش آفرین باشند جشنواره تبیان را در دو مرحله برگزار کرده است.

وی تاکید کرد: در اولین جشنواره تبیان قم بیش از هزار نفر مشارکت کرده اند که در اختتامیه آن جشنواره از صاحبان 45 اثر برتر تجلیل شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به راه اندازی سایت محتوایی تبیان از یک سال و نیم پیش اظهار کرد: این سایت فقط یک سایت محتوایی در زمینه دینی و مذهبی است و تاکنون بالغ بر 30 هزار مطلب و مقاله بر روی خروجی آن قرار گرفته است.