نقاط آسیب پذیر شهر لنده در برابر سیل ایمن سازی می شود/کمبود فضای سبز در لنده

محمد تقی تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برخی از نقاط این شهر در برابر سیل و سایر بلایای طبیعی آسیب پذیر است و در بارندگی های اخیر مشکلاتی را برای این شهر بوجود آورده است.

وی بیان کرد: هم اکنون نقاط آسیب پذیر شهر در مقابل سیل و بلایای طبیعی شناسایی شده اند و کارگروهی در این خصوص تشکیل شده است.

تقی زاده اظهار داشت: با بررسی هر مکان اقداماتی برای ایمن سازی آنها دربرابر اینگونه حوادث احتمالی صورت می گیرد.

وی به مشکلات اعتباری شهرداری لنده اشاره کرد و گفت: شهرداری این شهر کوچک درآمدزا نیست و تاکنون قادر به تامین بسیاری از هزینه های خود نبوده است.

شهردار لنده افزود: با این حال این شهرداری در زمینه عمران و آبادانی شهر از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده است.

شهر لنده با کمبود فضای سبز مواجه است

تقی زاده همچنین از شروع مطالعه طرح GIS و آمایش شهری شهرلنده خبر داد و گفت: در این طرح شهر به 12 منطقه تقسیم شده که این تقسیم بندی با مطالعات و بررسی های دقیق براساس طرح تفصیلی شهر لنده و استعدادهای شهری، جمعیت ساکن و امکانات موجود این مناطق صورت گرفته است.

وی افزود: در این مناطق 12 گانه نیز یک نفر به عنوان همیار شهردار انتخاب شده است تا نیاز به مراجعات غیرضروری شهروندان به شهرداری وجود نداشته باشد.

تقی زاده عنوان کرد: مشکلات و گره های طرح تفصیلی شهر نیز به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفته و به کمیسیون ماده پنج ارائه شده است.

شهردار لنده کمبود فضای سبز را یکی از مشکلات این شهر عنوان کرد و گفت: ایجاد پارکی زیبا در این شهر آرزوی دیرینه مردم لنده است.

تقی زاده از شروع مطالعات پارکی به مساحت شش هکتار خبر داد و گفت در این زمینه شهرداری اقدام به نقشه برداری مکان مذکور و شروع مطالعات این طرح کرده است.

وی افزود: همچنین ایجاد یک پارکینگ در مرکز این شهر ضروری است که اقداماتی در این خصوص انجام شده است.

تقی زاده همچنین از رایزینی برای احداث کارخانه ای تولید کود ورمی کمپوست از مواد پسماند شهری در این شهر خبرداد.