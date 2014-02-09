گزارش عملکرد دوران مدیریتی‌ رویانیان منتشر شد/ بدهی کمتر از 5 میلیارد تومان!

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله تفرشی معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس در پی انتشار گزارش مالی عملکرد 28 ماهه محمد رویانیان و ارائه آن به هیات مدیره باشگاه و مدیرعامل جدید، گزارش عملکرد و فعالیت‌های انجام شده در دوران مدیریتی محمد رویانیان را اعلام کرد که متن کامل آن در اختیار گروه ورزشی خبرگزاری مهر قرار گرفته است.

وی همچنین اعلام کرد این گزارش از سوی رویانیان در اختیار هیات مدیره باشگاه، علی پروین مدیرعامل جدید و وزارت ورزش و جوانان قرار خواهد گرفت.

معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: کمتر پیش آمده و شاید هم سابقه نداشته که مدیری پس از اتمام دوران مدیریت خود به ویژه در ورزش گزارش عملکرد مالی‌اش را در اختیار مراجع قانونی و رسانه‌ها قرار دهد. محمد رویانیان در طی سه فصل تنها 7 میلیارد تومان کمک دولتی دریافت کرد اما داوطلبانه تمامی درآمدهای خود و چگونگی دریافت آن را به طور کلی بیان کرد و میزان بدهی‌های پرداخت شده از ادوار گذشته (6 میلیارد تومان) را اعلام کرده و میزان بدهی‌های برجای مانده (5 میلیارد تومان) را نیز رسانه‌ای کرد.

وی افزود: آقای رویانیان همانطور که قبلا گفته بود مسئولیت تمامی این آمار و ارقام را می‌پذیرد و حال نیز وظیفه خود می‌داند به منظور آگاهی مسئولان باشگاه، هواداران و رسانه‌ها از اقدامات انجام شده گزارشی از عملکرد و فعالیت‌های انجام شده در باشگاه طی 28 ماه گذشته را اعلام کند.

عبدالله تفرشی اعلام کرد: محمد رویانیان از همکاری صمیمانه قائم مقام، معاونان، مدیران و تک تک پرسنل باشگاه در زمینه‌های مختلف تشکر و قدردانی کرده و بار دیگر از هواداران پرسپولیس که در طی این مدت با حمایت‌های خود ایشان را به فعالیت‌های مختلف تشویق کرده‌اند، تقدیر و تشکر می‌کند.

وی تاکید کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده بدهی به جا مانده از دوران مدیریت محمد رویانیان کمتر از 5 میلیارد تومان است که بخشی از این بدهی بابت اتومبیل‌های واگذار شده به بازیکنان بوده که این بدهی نیز به فروشنده خودروها پرداخت شده و سند اتومبیل بازیکنان آماده صدور بوده و بخشی از بدهی 5 میلیاردی دوران مدیریت رویانیان پرداخت شده و ارقام دیگری که مبنی بر بدهی ایشان منتشر می‌شود، هرگز واقعیت ندارد.

معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس یادآور شد: آقای رویانیان اصرار بر برگزاری نشست هیات مدیره باشگاه پرسپولیس دارند و می‌خواهند خودشان نیز در این جلسه شرکت کنند تا در حضور مدیریت جدید و هیات مدیره باشگاه میزان بدهی‌ها مشخص و به طور دقیق اعلام شود تا هیچگونه حرف و حدیثی باقی نمانده و ارقام غیرمنطقی و دور از ذهن نیز اعلام نشود. رویانیان زحمات زیادی برای پرسپولیس کشیده و حتی قبل از دربی تنها ملک شخصی خود که به نام همسرشان بوده را در رهن بانک گذاشته و 2 میلیارد تومان وام دریافت کردند و شب قبل از دربی به اعضای تیم پرداخت کردند.

وی ادامه داد: ایشان این 2 میلیارد تومان را نیز در ردیف بدهی 5 میلیارد تومانی محاسبه نکردند و خدا را خوش نمی‌آید که در چنین شرایطی با انتشار ارقام غیرواقع زحمات ایشان نادیده گرفته شده و اقدام به تخریب عملکرد ایشان شود. همچنین گزارشی از پروژه های اقتصادی آماده اجرا نیز متعاقبا تهیه و در اختیار رسانه ها و مدیریت باشگاه قرار خواهد گرفت. این‌ها پروژه‌هایی است که رویانیان بیش از 15 ماه برای عملیاتی شدن آنها زحمت کشیده و انرژی زیادی صرف کرده‌اند. هیات مدیره باشگاه می‌تواند این پروژه‌ها را بررسی کرده و هر کدام را که تایید می‌کند، عملیاتی کنند.

معاون اقتصادی باشگاه پرسپولیس گفت: درپی بررسی‌هایی که انجام دادیم، گزارش عملکرد و اهم فعالیت‌های انجام شده رویانیان به شرح ذیل است:

پیشکسوتان:

* تاسیس ثبت و راه اندازی شرکت پیشکسوتان کهن "پرسپولیس" با عضویت پیشکسوتان پرسپولیس که بیش از سه سال سابقه عضویت در پرسپولیس را داشته‌اند. این شرکت اقدامات اقتصادی و تجاری را به منظور ارائه خدمات و درآمدزایی آغاز کرده و برای 44 پیشکسوت حقوق ماهیانه و بیمه در نظر گرفته شده که از مدت ها پیش اجرایی شده است. همچنین برای پیشکسوتان بیمه مکمل نیز در نظر گرفته شده.

* اعطای 80 درصد سهام شرکت پیشکسوتان پرسپولیس به پیشکسوتان.

* در نظر گرفتن بیمه رایگان 5 ساله برای تمامی پیشکسوتان پرسپولیس در زمینه‌‎های پزشکی که آماده اجرا و بهره‌برداری است.

* تهیه ساختمان مستقل اداری برای شرکت پیشکسوتان پرسپولیس با اجاره یک ساختمان 180 متری در غرب تهران.

* اعزام ماهیانه 5 پیشکسوت پرسپولیس به همراه خانواده به کربلای معلی و نجف اشرف در طی دو ماه گذشته که از این پس نیز ادامه خواهد داشت.

* عقد قرارداد با بیمارستان یاس سپید که بر اساس آن پیشکسوتان پرسپولیس از 45 روز پیش می‌توانند بدون پرداخت هزینه در این بیمارستان مداوا، بستری و تحت عمل جراحی قرار گیرند. همچنین طی 28 ماه گذشته نیز هزینه درمان و جراحی چندین پیشکسوت پرسپولیس که در بیمارستان‌ها بستری شده بودند، پرداخت شد و برای منزل مسکونی مناسب برخی از این عزیزان نیز اقداماتی انجام شد.

* برگزاری دیدار ستارگان تاریخ پرسپولیس و میلان در تهران بدون هزینه برای باشگاه و جذب اسپانسر یک میلیارد تومانی برای برگزاری این دیدار بیاد ماندنی و خیریه که بازی خداحافظی مهدوی‌کیا و تجلیل از ستارگان تاریخ پرسپولیس بود. همچنین از سه داور بین المللی و بازنشسته کشورمان نیز در این دیدار تجلیل به عمل آمد.

* برگزاری مراسم تجلیل از چهره های ماندگار پرسپولیس در دهه 40 و 50 با جذب اسپانسر و بدون هزینه برای باشگاه در سالن همایش‌های برج میلاد و اهدای تندیس طلایی به بزرگان تاریخ پرسپولیس در حضور بیش از 90 درصد پیشکسوتان تاریخ پرسپولیس و مدیران و اهالی فوتبال کشور و اصحاب رسانه.

* برگزاری مراسم جشن پنجاهمین سالروز تاسیس پرسپولیس و تجلیل از مدیران و مربیان تاریخ پرسپولیس و قدردانی ویژه از چهار دهه تلاش های صادقانه محمد دادکان در حضور بزرگان ورزش، هنر و اهالی دنیای سیاست و اغلب پیشکسوتان تاریخ پرسپولیس در برج میلاد و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در این مراسم که هزینه‌های آن با جذب اسپانسر تامین شد.

* استفاده از 10 پیشکسوت پرسپولیس در آکادمی و تیم های پایه پرسپولیس، عضویت سه پیشکسوت پرسپولیس در هیات امنا دانشگاه علمی کاربردی پرسپولیس، استفاده از پیشکسوتان در هیات مدیره و کادر مدیریتی شرکت پیشکسوتان کهن پرسپولیس و استفاده از تجربیات بیش از پنج پیشکسوت پرسپولیس در کمیته فنی باشگاه و عضوت پیشکسوتان در هیئت مدیره موسسه خیریه پرسپولیس.

آکادمی، فوتبال پایه و بزرگسالان:

* دریافت مجوز آکادمی باشگاه پرسپولیس به عنوان یکی از هشت باشگاه لیگ برتری ایران پس از رعایت استانداردهای مد نظر AFC و فدراسیون فوتبال.

* راه‌اندازی و آغاز به کار نزدیک به 100 مدرسه فوتبال پرسپولیس در سراسر کشور با استفاده از پتانسیل عظیم هواداران بدون صرف هزینه برای باشگاه و تعلیم و آموزش بیش از 20 هزار فوتبال آموز علاقه مند به پرسپولیس در این آکادمی ها و مدارس. مدارس پرسپولیس در 8 استان کشور به عنوان مدارس برتر انتخاب و معرفی شدند.

* امضای تفاهم نامه با مدیران آکادمی ترافیک برزیل در تهران به منظور توسعه فوتبال پرسپولیس.

* مذاکره با سران باشگاه آث میلان به منظور همکاری های دوجانبه ورزشی و فرهنگی و بسترسازی برای برگزاری دیدار پیشکسوتان دو تیم و دایر کردن آکادمی و مدارس فوتبال میلان در تهران در صورت توافق مالی.

* اعزام پنج پیشکسوت و مربی تیم‌های پایه پرسپولیس به برزیل برای حضور در کلاس‌های مربیگری پس از توافق با آکادمی ترافیک برزیل.

* توافق با باشگاه‌های پالمیراس و سائوپائولوی برزیل به منظور بهره بردن از تجربیات این باشگاه های معتبر و همکاری‌های دوجانبه.

* توافق و امضای قرارداد با مدیران فونداسیون باشگاه رئال مادرید در تهران به منظور دایر کردن آکادمی باشگاه رئال در سراسر کشور که مقدمات عملیاتی کردن آن در سه ماه آتی فراهم شده است.

* فعالیت تیم‌های پایه پرسپولیس در لیگ استان قزوین، آذربایجان غربی و مازندران در چهار رده سنی که اغلب این تیم‌ها به عناوین برتر در مسابقات استانی دست یافته‌اند.

* بازدید مدیران باشگاه، پیشکسوتان و مربیان تیم های پایه پرسپولیس از عملکرد مدارس فوتبال پرسپولیس در سراسر کشور به منظور ارزیابی از این مدارس، سازماندهی فنی و استانداردسازی و شناسایی استعدادهای برتر برای تیم های پایه پرسپولیس در تهران. برگزاری همایش های مدارس فوتبال پرسپولیس در اصفهان، قزوین، گرگان و ارومیه با حضور هزاران علاقه مند و مسئولان ارشد استانی.

* اعزام تیم نوجوانان پرسپولیس به تورنمنت بین المللی فرنز کاپ مالزی و کسب عنوان نایب قهرمانی در میان تیم هایی از اروپا و آسیا به منظور افزایش تجربیات بازیکنان پایه پرسپولیس و تامین بخشی از هزینه های سفر با جذب اسپانسر.

* تجهیز امکانات ورزشگاه امام رضا(ع) به منظور بهره بردن تیم های پایه و آکادمی پرسپولیس از دستگاه های بدنسازی، امکانات تمرینی و آغاز به کار مرکز سنجش آمادگی جسمانی.

* کسب مجوز حضور تیم جوانان پرسپولیس ارومیه در لیگ برتر باشگاه های کشور و حضور پایه های پرسپولیس در لیگ کشوری پس از سال ها.

* توافق با امیرحسین حاجی‌زاده پدیده 9 ساله اردبیلی و عقد قرارداد بلندمدت با این نوجوان مستعد به منظور حمایت از استعدادهای برتر فوتبال کشور و آینده نگری برای باشگاه.

* جوانگرایی در پرسپولیس و عقد قرارداد دو یا سه ساله با بیش از 10 بازیکن که به عضویت تیم‌های زیر 22 سال و جوانان در آمده و ضمن درخشش در لیگ برتر و جام حذفی به سرمایه ای گرانقدر برای باشگاه در سال‌های آتی تبدیل شده اند که می‌توان از این بازیکنان در رقابتهای داخلی بهره برد و یا آنها رابه منظور درآمدزایی و یا پیشرفت هرچه بیشتر به باشگاه‌های خارجی ترانسفر کرد. عضویت بیش از 6 بازیکن فصل جاری پرسپولیس در تیم زیر 22 سال اتفاقی بوده که حداقل در یک دهه گذشته سابقه نداشته.

* جذب بازیکنان مطرح و ملی پوش فوتبال کشور پس از چند سال یکه تازی رقبا و پیوستن بازیکنان مطرح به سایر تیم های مدعی قهرمانی لیگ برتر و جلب رضایت هواداران و تقویت تیم.

* انتقال افشین اسماعیل‌زاده بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس به باشگاه بیرامار پرتغال پس از انتقال علیرضا حقیقی به روبین کازان به منظور رشد و پیشرفت این بازیکن مستعد و ملی پوش زیر 22 سال

* مذاکره با باشگاه رئال مادرید برای برگزاری بازی دوستانه در تابستان سال آینده و اعلام موافقت رسمی ریاست این باشگاه مطرح اسپانیایی.

* توافق مقدماتی با یکی از باشگاه های مطرح فوتبال اروپا برای برگزاری دیدار دوستانه در تابستان سال آینده که قرار است مذاکرات نهایی در صورت موافقت مسئولان باشگاه در ماه های آینده آغاز شود.

سایر امور:

* باز پس گیری نام "پرسپولیس" توام با حفظ نام "پیروزی" پس از طی اقدامات قانونی که خواسته چندین ساله میلیون‌ها هوادار پرسپولیس بود و خوشحالی و رضایت آنها را در برداشت و جلوگیری از استفاده غیرقانونی از برند و نام "پرسپولیس" توسط سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در عرصه ورزش و تجارت پس از طی اقدامات قانونی.

* عقد قرارداد با سه مدال آور افتخارآفرین کشورمان در المپیک لندن به منظور حمایت از قهرمانان و تامین بخش اعظم هزینه ها با جذب اسپانسر و توافق با شرکت سرمایه گذاری صدرا سیستم پاسارگاد. بهداد سلیمی به دلیل آسیب دیدگی و سیامند رحمان به خاطر عدم برگزاری مسابقات باشگاهی به میدان نرفتند اما احسان حدادی پس از سه سال در لیگ باشگاه های کشور به میدان رفته و به عنوان قهرمانی پرتاب دیسک لیگ دومیدانی دست یافت و در چندین مسابقه بین المللی(دایموند لیگ و جایزه بزرگ) با نام پرسپولیس شرکت کرد و به عناوین درخور توجهی دست یافت. حدادی در صورت عدم حمایت پرسپولیس و به واسطه عدم همکاری اسپانسرهای اروپایی و آمریکایی قادر به حضور در این مسابقات معتبر جهانی نبود.

* حمایت از سایر رشته‌های ورزشی، ورزشکاران نابینا، جانباز و بانوان و خروج پرسپولیس از انحصار فوتبال و تغییر وضعیت از تیمداری در یک رشته به باشگاه داری از جمله علل راه اندازی تیم های غیرفوتبال پرسپولیس بود. فعالیت برخی از این تیم ها بر اساس مصوبه شورای معاونین و تا زمان تعیین ساختار جدید در باشگاه و تامین منابع مالی متوقف و مقرر شد در فصل جدید بر اساس ساختار جدید و با جذب اسپانسر اقدام به تیمداری در شش رشته ورزشی در رقابتهای لیگ برتر و چند رشته دیگر در لیگ‌های پایین‌تر و استانی شود. در سال 92 تیم‌های فوتسال بانوان پرسپولیس و فوتسال بهزیستی پرسپولیس در مسابقات باشگاه‌های کشور به میدان می روند و فعالیت سایر تیم ها به دلایلی که ذکر شد متوقف شده است.

* توافق با سازمان بهزیستی کل کشور به منظور بهره بردن پرسپولیس از امکانات این سازمان در سراسر کشور و ارائه خدمات به هواداران و اقشار مستضعف و کم درآمد.

* حمایت مالی و معنوی از تیم های بزرگسالان پرسپولیس قائمشهر در لیگ استانی و پرسپولیس ورامین و پرسپولیس زاهدان در لیگ دسته دوم و سوم باشگاه های کشور.

* توافق با مالک باشگاه سایپا شمال و تغییر نام این تیم لیگ دسته اول جام آزادگان به نام پرسپولیس شمال به منظور بهره بردن تیم پرسپولیس از تیم دوم .

* قهرمانی و نایب قهرمانی تیم فوتسال بانوان پرسپولیس در رقابت های لیگ برتر طی دو فصل گذشته و صدرنشینی در رقابت های فصل جاری به منظور حمایت از ورزش بانوان. بیش از 7 مربی و بازیکن تیم فوتسال بانوان پرسپولیس به عضویت تیم های ملی درآمده و انتخاب بازیکن پرسپولیس در بین 10 بازیکن برتر فوتسال بانوان جهان نیز اخیرا رقم خورده که افتخاری برای ورزش بانوان کشور و باشگاه پرسپولیس خواهد بود.

* قهرمانی تیم تنیس پرسپولیس در جام حذفی در اولین فصل حضور در این رقابت ها و کسب عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر. تیم تنیس پرسپولیس به علت برخی اتفاقات در هفته‌های پایانی رقابتهای لیگ برتر و عدم پاسخگویی فدراسیون تنیس به ابهامات و اعتراض باشگاه پرسپولیس از شرکت در فصل جدید رقابت‌ها انصراف داده است.

* قهرمانی تیم گلبال پرسپولیس در رقابت های جام وحدت باشگاه های کشور و نایب قهرمانی در رقابتهای لیگ برتر.

* قهرمانی تیم بسکتبال با ویلچر پرسپولیس در رقابتهای لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور و صعود به رقابتهای لیگ برتر در اولین سال فعالیت.

* نایب قهرمانی شطرنج بانوان و آقایان پرسپولیس در لیگ دسته اول.

* حمایت از شاهین جعفری ملی پوشن جوان پرتاب وزنه کشور که در سایه حمایت باشگاه پرسپولیس موفق به شکستن رکورد کشور و کسب سهمیه ورودی جام جهانی شد.

* ارائه تراز مالی و افزایش دارایی‌های باشگاه پس از رایزنی با وزارت ورزش و واگذاری مالکیت قطعی ورزشگاه شهید درفشی فر به باشگاه پرسپولیس به منظور بسترسازی برای واگذاری سهام باشگاه.

* برگزاری جلسات مستمر، مکاتبات حقوقی و مالی و رایزنی‌های گسترده با وزارت ورزش، سازمان خصوصی سازی، وزارت اقتصاد و دارایی و سایر نهادهای ذیربط برای آماده شدن واگذاری سهام پرسپولیس. بنابر اعلام مدیران سازمان خصوصی سازی کشور باشگاه پرسپولیس از نظر ارسال مدارک و بسترسازی برای این اقدام مهم از باشگاه های دیگر موفق تر عمل کرده است و ارائه راهکارهای قانونی برای واگذاری سهام پرسپولیس که با موافقت مسئولان وقت وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی همراه بوده است.

هواداران و رسانه‌ای:

* راه اندازی پرتال اینترنتی جامع پرسپولیس و سایت باشگاه پرسپولیس و ساماندهی هواداران از طریق این پرتال با ثبت نام و اخذ اطلاعات یک میلیون و صد و چهل و شش هزار هوادار در سایت رسمی باشگاه پرسپولیس و ثبت آماری فوق العاده و بی نظیر در زمینه عضویت رسمی هواداران در باشگاه و تشکیل بانک اطلاعاتی و پرونده الکترونیکی هواداران.

* راه اندازی سرویس بهره برداری از خدمات ارزش افزوده تلفن همراه برای اولین بار در فوتبال ایران برای هواداران به منظور کسب اطلاع از اخبار و اتفاقات باشگاه و درآمدزایی 50 میلیون تومانی در هر ماه از طریق انعقاد قرارداد با اپراتورهای تلفن همراه و سایر موارد مشابه.

* عرضه سیم کارت اختصاصی پرسپولیس تحت عنوان تیم کارت به هواداران با خدمات ویژه.

* راه اندازی سامانه پیام هوادار (20001346) به منظور شناسایی هواداران و دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات آنان و اطلاع رسانی پیامکی به بیش از دو میلیون نفر.

* راه اندازی لیگ اینترنتی فوتبال با نام ردکاپ به عنوان یکی از پیشرفته ترین بازی های اینترنتی فوتبال با قابلیت شبیه سازی بازی ها برای هواداران با جوایز ویژه و همچنین راه اندازی و اجرای بیش از 50 برنامه رادیو اینترنتی پرسپولیس(صدای پرسپولیس) از طریق سایت رسمی باشگاه پرسپولیس. این اقدامات علاوه بر ارائه خدمات به هواداران درآمدهایی برای باشگاه در بر داشته است.

* انتخاب وب سایت باشگاه پرسپولیس به عنوان برترین سایت ورزشی کشور در جشنواره وب از سوی مردم.

* نصب و راه اندازی گیت الکترونیکی در ورزشگاه شهید درفشی‌فر.

* توافق با دفاتر پیشخوان الکترونیک دولت و I.C.T روستایی جهت اتصال به سامانه جامع هواداری وعرضه کارت هواداری، طراحی و توسعه سامانه کارت هواداری پرسپولیس با نام پرسپولیس کارت و مبتنی بر خدمات اختصاصی باشگاه و اجرای موفق طرح پایلوت.

* صدور مجوز و راه اندازی 60 دفتر نمایندگی و فروشگاه پرسپولیس در سراسر کشور به منظور ارائه خدمات به هواداران و همچنین درآمدزایی برای باشگاه. راه اندازی این دفاتر و فروشگاه ها هیچ هزینه ای برای باشگاه نداشته و در مشارکت با هواداران پرسپولیس انجام شده است.

* صدور مجوز و راه اندازی 14 دفتر نمایندگی پرسپولیس در خارج از کشور به منظور ارائه خدمات به هوادارن.

* پخش ویژه برنامه‌های پرسپولیس از شبکه دوم سیما تحت عنوان برنامه «باشگاه» به منظور برقراری ارتباط با هواداران و اطلاع رسانی در سایه مشارکت امور رسانه ای باشگاه با شرکت سرمایه گذاری صدرا سیستم پاسارگاد حامی باشگاه پرسپولیس.

* اجرای پروژه رالی بزرگ هواداران در مسابقه پیامکی که از اواسط فصل جاری آغاز شد و تا پایان فصل ادامه دارد. هواداران از طریق سامانه 80406 در کمپین حمایت از تیم شرکت کرده و جوایز نفیسی به آنها اهدا خواهد شد. این پروژه درآمدهایی عاید باشگاه خواهد کرد.

* راه اندازی مرکز پاسخگویی به تماس های هواداران پرسپولیس برای اولین بار و ثبت بیش از 14 هزار تماس از زمان آغاز به کار این مرکز.

* عرضه کارت هواداری به هواداران همراه خدمات و تسهیلات ویژه و راه اندازی فروشگاه اینترنتی در سایت رسمی باشگاه پرسپولیس برای اولین بار.

فرهنگی، علمی و عمرانی:

* دریافت مجوز و راه اندازی موسسه خیریه پرسپولیس(نیکان سرخپوش) پس از توافق با ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور و تامین هزینه های تیم فوتسال پرسپولیس با مشارکت سازمان بهزیستی و تغییر نام آن به پرسپولیس بهزیستی. این تیم در حال حاضر صدرنشین فصل جاری لیگ دسته اول فوتسال کشور است و هزینه‌های آن بر عهده باشگاه نیست.

* دریافت مجوز دانشگاه علمی - کاربردی پرسپولیس پس از رایزنی با دانشگاه علمی - کاربردی کشور و افتتاح این دانشگاه در سه رشته فوتبال ، فوتسال و آمادگی جسمانی با حضور 120 دانشجو در ترم اول(بهمن 91) و توسعه رشته های این دانشگاه به 13 رشته و 600 دانشجو در مهر 92. رشته هایی که در این دانشگاه تدریس می شود عمدتا رشته هایی بوده که برای اولین بار در کشور راه اندازی شده و در هیچ دانشگاه دیگری تدریس نمی شود. در این دانشگاه از نخبگان ورزش کشور به عنوان مدرس استفاده می‌شود. دانشگاه علمی کاربردی پرسپولیس از مهر سال 92 هیچ مبلغی از باشگاه دریافت نخواهد کرد و از نظر مالی خودکفا شده است.

* تهیه ساختمان برای دانشگاه پرسپولیس در نزدیکی باشگاه با اجاره یک ساختمان شش طبقه.

* انعقاد قرارداد و تفاهم نامه با سازمان بهزیستی کل کشور و شیرخوارگاه آمنه به منظور تحت پوشش قراردادن شیرخوارگان و کودکان زیر 3 سال استان تهران از سوی موسسه خیریه نیکان سرخپوش باشگاه پرسپولیس.

* احداث مرکز سنجش آمادگی جسمانی، سالن بدنسازی، کلینیک و خوابگاه در مجموعه ورزشی امام رضا(ع) و تجهیز آن به دستگاه های پیشرفته و امکانات رفاهی به منظور بهره‌برداری تیم‌های پایه و آکادمی.

* بازساری استخر، سالن چند منظوره، تاسیسات و سکوهای ورزشگاه درفشی فر و تجهیز کمپ مربیان و بازیکنان تیم فوتبال بزرگسالان پرسپولیس در این ورزشگاه.

* احداث کلینیک مرکزی پرسپولیس در کنار زمین اصلی تیم فوتبال بزرگسالان در ورزشگاه شهید درفشی‌فر.

* بازساری و ترمیم چمن مصنوعی و تاسیسات ورزشگاه امام رضا(ع).

* تالیف 6 جلد کتاب مرجع پرسپولیس، تالیف و انتشار دو کتاب و رمان با موضوع پرسپولیس، حمایت از فیلم سینمایی بوی گندم، تهیه مستند تصویری از زندگینامه و درد دل‌های 20 پیشکسوت تاریخ پرسپولیس تحت عنوان «هویت سرخ»، تهیه مستند ویژه بازی پرسپولیس و میلان و مستند جشن پنجاه سالگی پرسپولیس. این سه مستند آماده انتشار و عرضه گسترده در سراسر کشور است.

* تاسیس هیئت حضرت ابوالفضل(ع) باشگاه پرسپولیس و برپایی هیئت عزاداری در ورزشگاه شهید درفشی فر به مدت 10 شب در ایام محرم با حضور پیشکسوتان، بازیکنان، پرسنل و مدیران باشگاه و هواداران پرسپولیس.

* برگزاری کلاس های آموزشی برای مشوقین پرسپولیس و تاکید بر رعایت مسائل اخلاقی و ارزش ها در استادیوم ها و پرداختن به شعارهای معنوی در کنار شعارهای ورزشی و پرهیز از بی احترامی و توهین به عوامل برگزاری مسابقات و حریفان.

* حضور پیشکسوتان، بازیکنان تیم فوتبال بزرگسال و مدیران باشگاه پرسپولیس در زندان اوین در ایام ماه مبارک رمضان و تامین هزینه افطار کلیه زندانیان و برگزاری دیدار دوستانه پرسپولیس و زندانیان و آزادسازی بیش از 20 زندانی و تامین هزینه های آن درمشارکت با شرکت های اقتصادی.

* حمایت از پایان نامه های برخی دانشجویان علاقه مند به پرسپولیس در مقطع دکتری.

* انتشار گسترده سالنامه و تقویم پرسپولیس برای هواداران پس از عقد قرارداد با شرکت سرمایه گذاری صدرا سیستم پاسارگاد. این اقدام در گذشته برای باشگاه هزینه بر بوده اما پس از عقد قرارداد با بخش خصوصی ضمن ارائه خدمات به هواداران هیچ هزینه ای برای باشگاه در بر نداشته است.

* حضور پیشکسوتان پرسپولیس و آث میلان و هنرمندان در شیرخوارگاه آمنه و مشارکت ستارگان دو تیم در امور خیریه.

* راه اندازی موسسه زبان پرسپولیس در ارومیه در سایه مشارکت با هواداران و بدون صرف هزینه برای باشگاه و ارائه تخفیفات ویژه به هواداران در این موسسه علمی.

مالی، اداری و اقتصادی:

* توافق اولیه با سازمان صدا و سیما پس از 15 ماه رایزنی و رفع موانع حقوقی به منظور پخش گسترده آگهی‌های بازرگانی ساماندهی هواداران و درآمدزایی 80 میلیارد تومانی پس از چهار ماه. این پروژه آماده اجرا بوده و در صورت موافقت مدیریت جدید و هیئت مدیره باشگاه فوراً عملیاتی خواهد شد.

* عرضه محصولات غذایی با نام پرسپولیس در سطح گسترده در سایه توافق با شرکت سرمایه گذاری صدرا سیستم پاسارگاد به منظور درآمدزایی برای باشگاه. بر اساس اقداماتی که اخیرا از سوی بخش اقتصادی باشگاه انجام شده توافقاتی صورت گرفته تا پس از عرضه نوشابه انرژی زا و آغاز به کار رستوران های پرسپولیس در سه شهر برخی محصولات جدید روانه بازار شود.

* عقد قرارداد با شرکت های داخلی و خارجی و اخذ برخی از برند کالاها در انحصار پرسپولیس که به دلیل تحریم ها و تغییر نرخ دلار و تغییر اولویت واردات کالاها به تعویق افتاده اما در صورت تمایل مسئولان باشگاه قابلیت اجرا داشته و می تواند زمینه درآمدزایی کلان برای باشگاه را فراهم کند.

* راه اندازی و افتتاح «بیمه امید پرسپولیس» در سایه مشارکت با بیمه ایران به منظور ارائه خدمات بیمه ای با تخفیفات ویژه به هواداران، پیشکسوتان و اعضای خانواده بزرگ پرسپولیس و شرایط خاص برای عموم و همچنین درآمدزایی برای باشگاه.

* صندوق سرمایه گذاری پرسپولیس در بورس پس از 18 ماه رایزنی و اقدامات قانونی راه اندازی شده و پذیره نویسی آن از 14 دی ماه سال جاری آغاز شد که در همین مدت کوتاه منجر به جذب 2 میلیار تومان سرمایه شده است.

* توافق با هلدینگ سورینت به منظور بهره بردن پرسپولیس از هواپیمای اختصاصی. طبق توافقات این هواپیما که نام و لوگوی پرسپولیس روی آن درج شده علاوه بر ارائه خدمات و تخفیفات ویژه به هواداران در آینده می توان برخی از پروازهای تیم پرسپولیس را با آن انجام داد و زمینه درآمدزایی برای باشگاه را نیز فراهم کرد.

* آغاز به کار شبکه تلویزیونی پرسپولیس بر اساس توافق با هلدینگ سورینت که طبق برنامه ریزی قرار بود در صورت توافق با مراجع قانونی به پخش برنامه های اختصاصی پرسپولیس برای هواداران بپردازد و زمینه درآمدزایی کلان برای باشگاه فراهم شود.

* جذب حامیان مالی و اسپانسر برای تیم بزرگسالان در سه فصل گذشته با ارقامی که رکورد جذب اسپانسر در تاریخ باشگاه داری را شکسته و سابقه نداشته است. در کمتر از سه فصل 17 میلیارد تومان در ازای تبلیغات روی پیراهن پرسپولیس منابع مالی تهیه شد.

* انتقال علیرضا حقیقی دروازه بان تیم پرسپولیس به روبین کازان و شکست طلسم عدم انتقال یک بازیکن از پرسپولیس به اروپا پس از 14 سال و درآمدزایی بالغ بر یک میلیون دلار از این طریق برای باشگاه پرسپولیس.

* پرداخت مطالبات نلو وینگادا سرمربی پیشین پرسپولیس به مبلغ 400 هزار دلار (یک میلیارد و دویست میلیون تومان).

* مذاکره با باشگاه عجمان و دریافت رضایت نامه محمدرضا خلعتبری و تامین هزینه های رضایت نامه در سایه جذب کمک حامیان متمول پرسپولیس و خروج تنها بازیکن ایرانی از لیگ مجعول خلیج ع ر ب ی.

* طرح شکایات و ارائه دفاعیات در کمیته انضباطی فدراسیون به منظور دفاع از حق پرسپولیس و کاهش دادن میزان مطالبات بازیکنانی که به دلیل عدم دریافت حق و حقوق خود در پنج فصل اخیر اقدام به شکایت کرده بودند.

* جذب 5 میلیارد تومان کمک مالی از طریق مذاکره با علاقه مندان به پرسپولیس که دارای تمکن مالی هستند. جذب این میزان کمک کم سابقه بوده است.

* جذب 11 میلیار تومان از طریق مشارکت با شرکت های تولیدی و خدماتی و تجاری با راهکارهای مختلف. این میزان درآمدزایی از طریق فعالیت های تجاری و خدماتی در تاریخ باشگاه داری ایران برای سه فصل سابقه نداشته است.

* افزایش دو برابری درآمدهای باشگاه از اجاره امکانات ورزشگاه درفشی فر در سایه عقد قرارداد با بخش خصوصی.

- پرداخت 6 میلیارد از بدهی‌های باشگاه در ادوار گذشته با عدم دریافت بیش از 90 درصد درآمدهای باشگاه پرسپولیس در سازمان لیگ و سایر منابع. این میزان از پرداخت بدهی‌های باشگاه نیز پیشینه نداشته و رکوردی محسوب می‌شود.

* انعقاد قرارداد، طراحی و اقدام برای دریافت ایزو 9002 به منظور استانداردسازی امور اجرایی و ساختار باشگاه.

* طراحی و ثبت چارت سازمانی باشگاه پرسپولیس و بازنگری و ثبت لوگوی جدید پرسپولیس پس از تصویب در هیات مدیره.