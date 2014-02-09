آبزی پروری نقش تعیین کننده ای در توسعه اقتصاد ملی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت سعیدی ظهر یکشنبه در نشست بررسی وضعیت آبزی پروری استان افزود: برای دستیابی به اهداف آبزی پروری در توسعه روستایی باید از پتانسیل های موجود همچون استفاده از آب ذخیره کشاورزی در امر آبزی پروری بهره گیری بهینه کرد.

وی اظهارداشت: برای افزایش نقش آبزی پروری در توسعه روستایی، بهره گیری از سیستم های پرورشی کارا برای افزایش بهره وری تولید در سطوح فعلی، توسعه و گسترش سطوح جدید زیر کشت در مناطق ساحلی و غیر ساحلی که از پتانسیل بالقوه مناسبی برخوردار هستند می توان اشاره کرد.



مدیرکل شیلات گیلان گفت: در مناطق ساحلی زمین های شور، لم یزرع و مردابی وجود دارد که برای کار کشاورزی مناسب نبوده ولی می توان با بهره گیری از سیستم های آبیاری و غیره به توسعه مناطق ساحلی و ساحل نشینان و در مناطق درون سرزمینی نیز با احداث مزارع آبزی پروری در مقیاس خرد و بزرگ تجاری در مناطق مستعد به توسعه روستایی کمک کرد.



وی افزود: برای دستیابی به اهداف مزبور و توسعه مناطق روستایی کمک دولت ها با برنامه ریزی های میان بخشی، تامین اعتبارات و تسهیلات، کاهش ساختار بوروکراسی، تصمیم گیری به موقع، ایجاد ظرفیت سازی ساختاری، اطلاع رسانی، توسعه زیرساخت ها، خدمات ترویجی و غیره ضروری است.



سعیدی اظهارداشت: با بهره گیری از بیو تکنولوژی در آبزی پروری برای افزایش نرخ تولید گونه های پرورشی از طریق بهبود ارزش تغذیه ای غذای آبزیان، بهبود مدیریت بهداشت تولید، توسعه و تنوع بخشی به گونه های آبزی، بهبود مدیریت ذخایر آبزیان و حفاظت از محیط زیست برای دستیابی به اهداف توسعه ای و افزایش نقش آبزی پروری کمک کار خواهد شد.



وی اذعان داشت: تولید آبزی پروری برای توسعه آبزی پروری، تولید غذا، اشتغال، بهبود معیشت و امنیت غذایی موثر واقع می شود.