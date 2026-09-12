صادقی: سینمای ایران پس از انقلاب مسیر «سینمای انسانی» را انتخاب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادقی شامگاه شنبه در مراسم تجلیل از سینماگران برتر استان زنجان، اظهار کرد: سینمای ایران در سالهای ابتدایی پس از انقلاب با شرایط دشواری مواجه بود و بسیاری از زیرساختها، تجهیزات و ظرفیتهای تولید آسیب دیده بود.
وی افزود: در آن شرایط، رقابت با سینماهایی مانند هالیوود و بالیوود امکانپذیر نبود، اما سینمای ایران بهجای تلاش برای رقابت صرف در حوزه امکانات و تجهیزات، مسیر متفاوتی را در پیش گرفت و به سمت روایت انسان و زندگی واقعی حرکت کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان ادامه داد: شکلگیری این رویکرد موجب شد آثاری تولید شود که علاوه بر ارزشهای هنری، به موضوعاتی مانند زندگی، محرومیت، امید، اخلاق، معنویت و فداکاری میپرداختند.
صادقی با اشاره به فیلم «بچههای آسمان» گفت: این اثر نمونهای از سینمایی است که زندگی و تلاش کودکان را با زبانی ساده و انسانی روایت میکند و توانسته است مخاطب جهانی را با خود همراه کند.
وی همچنین «دیدهبان» و «مهاجر» را از نمونههای شاخص سینمای دفاع مقدس دانست و افزود: این آثار نشان دادند که حتی در شرایط محدودیت امکانات نیز میتوان مفاهیم انسانی و معنوی را با قدرت و تأثیرگذاری به مخاطب منتقل کرد.
صادقی با بیان اینکه سینمای انسانی امروز بیش از گذشته مورد نیاز جامعه جهانی است، تصریح کرد: سینمای ایران با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و منابع محدود، توانست روایتهایی اصیل از انسان، معنویت و زندگی ارائه دهد؛ روایتهایی که مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشتند.
وی خاطرنشان کرد: ادامه این مسیر نیازمند توجه جدی به تولید آثار ماندگار است؛ آثاری که ضمن حفظ تاریخ و فرهنگ ایران، بتوانند مفاهیم انسانی و اخلاقی را به مخاطبان سراسر جهان منتقل کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان از هنرمندان، اساتید و پژوهشگران خواست با جدیت و پشتکار این مسیر را ادامه دهند و گفت: سینمای ایرانی میتواند در جهان امروز به عنوان نمونهای از سینمای انسانی و معنوی شناخته شود.
صادقی تأکید کرد: هر اثر ارزشمندی که با نگاه انسانی و معنوی تولید شود، میتواند علاوه بر افتخارآفرینی برای استان زنجان و کشور، در سطح جهانی نیز اثرگذار باشد.
در این مراسم از سینماگران برتر استان زنجان تجلیل شد.
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