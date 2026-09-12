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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۰

توقیف کامیون با ۱۰ تن چوب قاچاق در بهشهر

توقیف کامیون با ۱۰ تن چوب قاچاق در بهشهر

بهشهر -فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر از کشف و توقیف ۱۰ تن چوب قاچاق در اجرای طرح مبارزه با قاچاق چوب و فرآورده‌های جنگلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر قلی‌پور اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان بهشهر در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق چوب و فرآورده‌های جنگلی، با همکاری مأموران منابع طبیعی، اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی لازم را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران انتظامی در جریان اجرای این طرح، یک دستگاه کامیون حامل چوب قاچاق را شناسایی و متوقف کردند و در بازرسی از یک دامداری و محل مورد نظر نیز مقدار قابل توجهی چوب جنگلی قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر با اشاره به کشف ۱۰ تن چوب قاچاق، تصریح کرد: در این رابطه ۳ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای ادامه روند رسیدگی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6945224

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