توقیف کامیون با ۱۰ تن چوب قاچاق در بهشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر قلی‌پور اظهار داشت: مأموران انتظامی شهرستان بهشهر در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق چوب و فرآورده‌های جنگلی، با همکاری مأموران منابع طبیعی، اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی لازم را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران انتظامی در جریان اجرای این طرح، یک دستگاه کامیون حامل چوب قاچاق را شناسایی و متوقف کردند و در بازرسی از یک دامداری و محل مورد نظر نیز مقدار قابل توجهی چوب جنگلی قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر با اشاره به کشف ۱۰ تن چوب قاچاق، تصریح کرد: در این رابطه ۳ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای ادامه روند رسیدگی به مرجع قضائی معرفی شدند.