مشارکت ناو "پطر کبیر" روسیه در انتقال سلاح های شیمیایی سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزارت دفاع روسیه امروز در بیانیه ای اعلام کرد که ناو "پطر کبیر" در تامین امنیت مرحله سوم انتقال سلاح های شیمیایی سوریه مشارکت خواهد کرد.

در این بیانیه آمده است: این ناو در راس شماری کشتی های روسی در دریای مدیترانه در انتقال سلاح های شیمیایی سوریه مشارکت خواهد داشت.

در ادامه بیانیه گفته شده است: عملیات تامین امنیت انتقال سلاح های شیمیایی سوریه علاوه بر ناو پطر کبیر با مشارکت کشتی های جنگی ناوگان دریایی چین، دانمارک و نروژ انجام خواهد شد.

سازمان نظارت بر نابودی سلاح های شیمیایی سوریه در تاریخ 26 آذر جزئیات طرح نهایی انهدام سلاح های شیمیایی سوریه را تصویب کرد. طرح نقشه راه سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی درباره سلاح های شیمیایی سوریه حاکی از آن است که این سلاح ها تا 30 ژوئن 2014 نابود شوند.