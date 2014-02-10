به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه العهد گزارش داد: سومین محموله سلاح شیمیایی سوریه به بندر لاذقیه منتقل شد.

شایان ذکر است اولین محموله شیمیایی در تاریخ 7 ژانویه از سوریه خارج شده بود. بر اساس توافق انجام شده قرار است تا تاریخ 30 ژوئن سال جاری میلادی تمامی تسلیحات شیمیایی موجود در سوریه از این کشور خارج شود.

سازمان نظارت بر نابودی سلاح های شیمیایی سوریه در تاریخ 26 آذر جزئیات طرح نهایی انهدام سلاح های شیمیایی سوریه را تصویب کرد. طرح نقشه راه سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی درباره سلاح های شیمیایی سوریه حاکی از آن است که این سلاح ها تا 30 ژوئن 2014 نابود شوند.