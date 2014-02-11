عیادت علی پروین و عکاسان ورزشی از کامیار سعادت

به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین به همراه جمعی از عکاسان ورزشی عصر امروز سه‌شنبه با حضور در بیمارستان حضرت محمد رسول‌الله از کامیار سعادت عکاس باشگاه پرسپولیس عیادت کردند.

عکاسان ورزشی ضمن عیادت از کامیار سعادت دقایقی با وی گفتگو کرده و آمادگی انجمن نویسندگان ورزشی و کمیته عکاسان ورزشی را برای هرگونه همکاری با او اعلام داشتند.

همچنین علی پروین سرپرست باشگاه پرسپولیس نیز برای دومین‌بار در طی دو هفته اخیر با حضور در بیمارستان محمد رسول‌الله از کامیار سعادت عیادت کرد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس ضمن تقدیر و تشکر از زحمات چندین ساله کامیار سعادت برای باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: باشگاه پرسپولیس و جامعه رسانه‌ای در کنار این عکاس حرفه‌ای و پرتلاش خواهند بود و زحمات وی را فراموش نخواهند کرد.

پروین برای کامیار سعادت آرزوی سلامتی کرده و ابراز امیدواری کرد این عکاس باتجربه که سال‌ها با باشگاه پرسپولیس همکاری داشته، هرچه سریع‌تر سلامتی خود را به دست آورده و فعالیت خود در باشگاه پرسپولیس را از سر گیرد.

علی پروین همچنین از زحمات و تلاش های پزشکان و پرسنل بیمارستان حضرت محمد رسول الله تقدیر و تشکر کرده و در گفتگو با پزشکان متخصص در جریان آخرین وضعیت پزشکی کامیار سعادت قرار گرفت.