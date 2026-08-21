دریادار ایرانی: دشمن جرأت نزدیک شدن به «تنگه احد ولایت» را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی عصر جمعه در یادواره شهید عماد هرمزی در نوشهر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان و شهدای نیروی دریایی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: همه شهدای عزیز ما جان‌فدای مردم و ایران بزرگ اسلامی هستند و در گوشه‌گوشه این مملکت برای دفاع از مردم و کشور جان خود را تقدیم کردند.**

وی افزود: شهدای عزیز ما در پیشگاه خداوند و بر اساس کلام زیبای قرآن کریم، شهدایی ویژه و خاص محسوب می‌شوند؛ چه عزیزان ما در نیروی دریایی ارتش مقتدر جمهوری اسلامی ایران و چه دلاورمردان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که شبانه‌روز آنچه را در میدان از آنان انتظار می‌رود، انجام می‌دهند.

حضور شهدا در جمع رزمندگان

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش با اشاره به حضور خود در مراسم یادواره شهید عماد هرمزی گفت: امروز که در این مراسم حضور پیدا کردم، به یاد شهدا هستیم و یقین داریم که همه شهدا در جمع ما حضور دارند.

دریادار ایرانی با اشاره به جایگاه شهدای نیروی دریایی در دفاع از کشور ادامه داد: در جمع ما دو پدر عزیز شهید را نیز داریم که باید از آنان به‌عنوان فرزندان خود یاد کنیم؛ شهید رمضانی عزیز و شهید صالحی عزیز که از دوستان صمیمی عماد عزیز بودند.

وی تصریح کرد: شاید ما در حوزه تبلیغات و رسانه آن‌گونه که باید عمل نکرده باشیم، چراکه برای تبلیغات به دنیا نیامده‌ایم و در این دانشگاه چنین چیزی را یاد نگرفته‌ایم؛ اما مردم عزیز بدانند که در «تنگه احد ولایت»، امروز سربازان شما ۱۷۵ روز و حتی بیشتر از آن استقرار دارند و اجازه نداده‌اند دشمن قدم از قدم بردارد و جلوتر بیاید.

تنگه احد ولایت کجاست

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش در تشریح مفهوم «تنگه احد ولایت» گفت: شاید این تعبیر برای شما سؤال باشد. این خط از مرز پاکستان تا رأس‌الحد در کشور عمان و در عمق ورودی دریای عمان به اقیانوس هند امتداد دارد.

دریادار ایرانی افزود: پیامی که عماد عزیز و همه شهدای ما می‌خواستند به مردم بدهند، همین اقتدار و ایستادگی بود. برخی افراد بارها درباره تنگه هرمز سخن گفته و ادعا کرده‌اند که نیروی دریایی ایران نابود شده است؛ اما سؤال ما این است که اگر چنین ادعایی درست است، چرا جرأت نمی‌کنید از تنگه احد ولایت حتی یک میلی‌متر جلوتر بیایید؟

وی با تأکید بر اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز میدان اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این‌گونه است. هر روز از محاصره دریایی سخن گفته می‌شود، اما باید پرسید بخشی از کشتی‌های ما کجا می‌روند و چگونه در بنادر مختلف حضور پیدا می‌کنند؟ این کشتی‌ها از همان تنگه احد ولایت عبور می‌کنند؛ جایی که دشمن و مزدورانش نه‌تنها جرأت نزدیک شدن ندارند، بلکه شبانه‌روز گریه می‌کنند.

گریه رزمندگان برای شهدا، طوفان علیه دشمن است

دریادار ایرانی با اشاره به تفاوت نگاه رزمندگان اسلام به شهادت اظهار کرد: آنان اگر گریه می‌کنند، از روی ترس است؛ اما همرزمان من گریه می‌کنند، چون راهشان راه حسین(ع) است.

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش ادامه داد: ما هم گریه می‌کنیم، اما قطره‌های گریه ما طوفانی به پا می‌کند که اجازه نمی‌دهد دشمن قدم از قدم بردارد.

وی تصریح کرد: ما قبلاً نیز به دشمن ابلاغ کرده‌ایم؛ او با تمام قوا آمده است و ما هم با تمام قوا ایستاده‌ایم. اگر شهیدی هم از ما گرفته، ناجوانمردانه بوده است.

آخرین ماموریت شهید هرمزی

دریادار ایرانی با اشاره به آخرین مأموریت‌های شهید عماد هرمزی گفت: عماد عزیز و همرزمانش چند روز قبل در دل دشمن و در کنار آنها حضور داشتند تا ببینند چه اقدامی انجام می‌دهند و برای مأموریت خود آماده شوند و سپس بازگردند.

وی افزود: اگر کسی ادعای قدرت دارد و خود را قدرت دریایی و هوایی می‌داند، باید وقتی در برابر رزمندگان ما قرار می‌گیرد اقدام کند؛ نه اینکه از پشت خنجر بزند.

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش ادامه داد: اگر دشمن قدرت دارد، چرا از یک ناو جماران ما این‌گونه ترسیده است؟ چرا از فرزندان غیور این کشور این‌گونه واهمه دارد و جرأت نکرد حرکت دیگری انجام دهد؟ چون می‌دانست اگر اقدامی انجام دهد، در همان دریا پاسخ خود را دریافت خواهد کرد.

نوشهر و مازندران؛ خاستگاه فرزندان نیروی دریایی

دریادار ایرانی با اشاره به جایگاه نوشهر در تربیت نیروهای دریایی گفت: مردم عزیز نوشهر و این بخش افتخار بزرگی دارند؛ چراکه بسیاری از فرماندهان و شهدای بزرگ در این منطقه حضور داشته و نفس آنان در این خطه دمیده شده است.

وی افزود: دانشگاه علوم دریایی نیز همین افتخار را دارد که فرزندانی را تربیت کرده که از همین مکتب برخاسته‌اند و در میدان دفاع از کشور به ایفای نقش پرداخته‌اند.

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش با اشاره به شهادت جمعی از فرماندهان عالی‌رتبه اظهار کرد: امیر سپهبد موسوی عزیز، امیر سرلشکر رزاقی، سردار سپهبد شادمانی و دیگر فرماندهانی که انتخاب شدند و به شهادت رسیدند، برای ما پیام‌های بزرگی داشتند.

وی ادامه داد: امروز این خطه مبارک و استان عزیز مازندران، شهدایی از نیروی دریایی را در خود جای داده است و نام و یاد آنان برای همیشه در تاریخ این سرزمین باقی خواهد ماند.

ایران اسلامی در اوج اقتدار است

دریادار ایرانی با بیان اینکه ایران اسلامی امروز در اوج اقتدار قرار دارد، گفت: نام شهید عزیز ما، عماد هرمزی، و همچنین شهدای این عرصه امروز جهانی شده است. یاد کردن از شهدای عزیز نیروی دریایی و نیروهای هوافضا، هرکدام دارای وزن و جایگاه خاص خود است و آنان به ما نیز وزن و اعتبار می‌دهند.

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش افزود: اگر امروز دشمن عقب‌نشینی کرده و با تمام هیمنه خود اعلام کرده که جنگ نظامی را کنار می‌گذارد و از جنگ اقتصادی سخن می‌گوید، باید توجه داشت که ملت ایران از ابتدای انقلاب درگیر جنگ اقتصادی بوده و در برابر آن ایستادگی کرده است.

دشمن زیرساخت اصلی ایران را نشناخت

وی با اشاره به تلاش دشمن برای ضربه زدن به زیرساخت‌های کشور اظهار کرد: دشمن گفت می‌خواهد زیرساخت‌های ایران را هدف قرار دهد و اقداماتی نیز انجام داد، اما آن‌قدر عقل و شعور نداشت که بداند زیرساخت اصلی ایران، مردم هستند.

دریادار ایرانی ادامه داد: زیرساخت ایران بزرگ اسلامی، تمدن این مردم و فرهنگ این مردم است. بسیاری از پل‌هایی که دشمن هدف قرار داد، دوباره ساخته شد و به چرخه خدمت بازگشت.

وی با اشاره به برخی اظهارات مقامات خارجی گفت: یک دلقکی مثل زلنسکی به این اندازه دلقکی نکرده است؛ یک جمله می‌گوید و سریع می‌آید می‌گوید من شوخی کردم. نگو شوخی کردم، بگو ترسیدم و وحشت کردم.

سابقه قدرت دریایی ایران به هزاران سال پیش بازمی‌گردد

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش با اشاره به سخنان امام جمعه درباره سابقه قدرت دریایی ایران گفت: از سه هزار سال پیش یاد شد، اما اسنادی ارائه شده که نشان می‌دهد پیشینه قدرت دریایی ما به ۶ هزار سال پیش بازمی‌گردد.

دریادار ایرانی افزود: سند دیگری هم در راه است که من هنوز آن را ندیده‌ام، اما گفته می‌شود پیشینه قدرت دریایی ایران حتی به حدود ۹ هزار سال پیش بازمی‌گردد. آنچه مسلم است اینکه ایران از دیرباز یک قدرت دریایی بوده است.

وی با اشاره به تاریخ مناطق جنوبی کشور گفت: این آبادانی که می‌بینید، ریشه تاریخی دارد. در همان خطه عزیز، جایی که مردم محلی با لهجه زیبای خود از آن یاد می‌کنند، سابقه تاریخی و دریایی وجود داشته و یکی از نخستین قرارگاه‌های ما نیز در همان منطقه بوده است.

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش افزود: همان خطه در هشت سال دفاع مقدس نیز درخشید و امروز سیستان و بلوچستان و هرمزگان نیز با همین روحیه در حال درخشیدن هستند و «تنگه احد ولایت» در آنجا قرار گرفته است.

مأموریت «تنگه احد ولایت»

دریادار شهرام ایرانی درباره علت استفاده از عنوان «تنگه احد ولایت» گفت: شاید سؤال شود چرا به آن «تنگه احد ولایت» می‌گوییم. در تاریخ اسلام، مسلمانان در جنگ احد آسیب دیدند، زیرا به فرمان پیامبر اکرم(ص) توجه نکردند و از این جهت متحمل خسارت شدند.

وی ادامه داد: امروز برای ما یک تکلیف تعیین شده است و آن را انجام داده‌ایم. مقام معظم ولایت، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای عزیز، این تکلیف را برای ما مشخص کردند که در شمال اقیانوس هند تسلط و حضور داشته باشیم.

دریادار ایرانی افزود: به لطف خدا و تلاش نیروهای بیدار و هوشیار، این مأموریت انجام شده است. دوم اینکه اجازه ندهیم کسی از این خط جلوتر بیاید که به لطف خدا تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

وی تصریح کرد: سوم اینکه اجازه ندهیم دشمن به این خاک مقدس برسد. از دریا تا این لحظه چنین اتفاقی نیفتاده و اگر دشمن به آن مرحله برسد، ما دیگر نخواهیم بود؛ اما تا زمانی که هستیم، به این تکلیف عمل می‌کنیم.

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش گفت: چون این دستور اجرا شد، نام این منطقه را «تنگه احد ولایت» گذاشتیم.

ایرانی با اشاره به شهدای نیروی دریایی گفت: ما عزیزان زیادی را از دست دادیم و حضور فیزیکی آنان را در کنار خود نداریم، اما این فرزندان برومند شما آنچه را مأموریت داشتند، اجرا کردند.

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش با اشاره به دیدار خود با خانواده شهید هرمزی گفت: افتخار داشتم در محضر خانواده عزیز شهید هرمزی حضور پیدا کنم. این شهید عزیز حدود ۱۰ ماه به مرخصی نیامده بود.

دریادار ایرانی با اشاره به شهید رمضانی اظهار کرد: شهید هرمزی عزیز، شهید صالحی عزیز و همه شهدایی که تقدیم شدند، ماه‌ها به خانه نیامدند.

وی ادامه داد: وقتی نزد شهید هرمزی رفتم و با او صحبت کردم، در چشمانش نگاه کردم. او افسر عملیات ناوشکن و محور ناوشکن بود. وقتی با او دست دادم، گفتم داری دل دشمن را می‌لرزانی؟ گفت: همان چیزی که آقا از من انتظار دارد، انجام می‌دهم؛ حتی اگر برنگردم.

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش تأکید کرد: این میزان از عزم و اراده در شهیدان وجود داشت و امروز نیز همرزمان آنان با همین روحیه مصمم هستند.

مسئولیت ما پس از شهادت همرزمان سنگین‌تر شده است

دریادار ایرانی با اشاره به حضور جمعی از نیروهای نیروی دریایی در این مراسم گفت: بخشی از بدنه نیروی دریایی امروز در اینجا حضور دارند. همه ما هم‌قسم هستیم، بودیم و خواهیم بود.

وی افزود: امروز مسئولیت ما سنگین‌تر شده است، زیرا باید انتقام عزیزانمان را بگیریم و راه آنان را ادامه دهیم.

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش با اشاره به وضعیت دشمن در دریا گفت: دشمن چیزی نمی‌گوید که در دریا و در تنگه هرمز چه اتفاقی برایش می‌افتد، چون همه می‌بینند وقتی کشتی مورد اصابت قرار می‌گیرد چه اتفاقی می‌افتد.

دریادار ایرانی افزود: در «تنگه احد ولایت» کسی جز خداوند و همرزمان من نیست که بتواند شرایط میدان را ببیند و فرزندان شما در آنجا مستقر هستند و اجازه نمی‌دهند دشمن قدمی جلوتر بگذارد.

وی با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره شهدا گفت: قرآن کریم تأکید می‌کند که شهدا را مرده ندانید؛ آنان زنده هستند و نزد پروردگار خود روزی می‌خورند. ما نیز باور داریم که شهدای عزیز در کنار ما هستند و مسیر ما را هدایت می‌کنند.

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش در بخش پایانی سخنان خود خطاب به مردم اظهار کرد: آنچه امروز گذشته است، نتیجه حضور و ایستادگی مردم عزیز ایران است. دشمن اگر قدرتی پیدا کرده، در برابر انسجام مردم ایران زمین‌گیر شده است.

وی افزود: این قدرت و اراده مردم ایران بزرگ اسلامی است که دشمن را سر جای خود نشانده و او را هیچ کرده است. تمام متفکران دشمن نشسته‌اند و نمی‌توانند تصمیم بگیرند.

حفظ انسجام؛ شرط استمرار اقتدار ایران

دریادار ایرانی با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای ضربه زدن به انسجام داخلی گفت: اگر دشمن بداند می‌تواند به این انسجام ضربه بزند، در ادامه حرکت خود فرصت پیدا خواهد کرد ضربه آخر را به نظام و کشور وارد کند.

وی تصریح کرد: بنابراین باید این انسجام را حفظ کنیم و اجازه ندهیم دشمن به وحدت و همبستگی مردم آسیب بزند.

فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش در پایان گفت: اگر علم را داشته باشیم و لیاقت علمداری را نیز داشته باشیم، کشتی کشور را به جای درست می‌رسانیم و ان‌شاءالله این مسیر با قدرت ادامه پیدا خواهد کرد.