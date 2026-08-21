جمیله علم الهدی:اسلام به دنبال تربیت «انسان فعال اقتصادی» است

به گزارش خبرنگار مهر، جمیله علمالهدی در هشتاد و چهارمین اجلاس سالیانه مدیران مدارس جامعه تعلیمات اسلامی که ظهر جمعه در مشهد مقدس برگزار شد با اشاره به چالشهای نوین پیشروی نظام تعلیم و تربیت، موضوع «چرخش از رویکردهای شناختی به سمت پیوند علم و ارزش» را به عنوان یک ضرورت زیربنایی دانست و اظهار کرد: تسری این نگاه به حوزه توزیع دانش، پیامدهای سنگینی برای نظام آموزشی داشته و منجر به غلبه کفه آموزش بر تربیت شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در بخش دیگری از سخنان خود با تکیه بر سیره معصومین و حکمت متعالیه، به مسئله اضطرابهای تحصیلی و چالشهای دنیای مدرن پرداخت و تصریح کرد: در تفکر اسلامی، فقر تقدیس نمیشود، چرا که تقدیس ناتوانی، زمینهساز فساد است. اسلام به دنبال تربیت «انسان فعال اقتصادی» است که به کفایت خانواده و جامعه بیندیشد.
وی با تأکید بر اینکه مسئله تربیت، مسئلهای عاطفی و ارزشمحور است، خطاب به مدیران مدارس جامعه تعلیمات اسلامی گفت: شکاف موجود میان خانه و مدرسه باید به سرعت پر شود. رابطه این دو نهاد به صورت دقیق تعریفنشده است و این مسئله دانشآموز را دچار بحران هویتی میکند.
علمالهدی خاطرنشان کرد: تقاضای من این است که جامعه تعلیمات اسلامی به عنوان پیشران سیاستگذاری مدیریتی، الگوی تعاملی جدیدی را طراحی کند که در آن مدرسه مکمل خانه باشد؛ چرا که میدان اصلی عاطفه، خانه است و مدرسه بدون پیوند گرم با اولیا، در امر تربیت تنها خواهد ماند.
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