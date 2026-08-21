دو بازیکن سپاهان دیدار با استقلال را از دست دادند/ خرید جدید رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال سپاهان در حالی خود را برای دیدار هفته دوم لیگ برتر برابر استقلال آماده می‌کند که دو بازیکن این تیم به دلیل مصدومیت قادر به همراهی طلایی‌پوشان نخواهند بود و کارت بازی خرید جدید این تیم نیز صادر شده است.

با اعلام باشگاه سپاهان؛ پس از بررسی نتایج تصویربرداری MRI امید نورافکن توسط پزشکان تیم، مشخص شد این بازیکن به دلیل مصدومیت از ناحیه کشاله ران به حدود دو هفته زمان برای پشت سر گذاشتن دوره درمان نیاز دارد و به این ترتیب در دیدار پیش‌روی سپاهان برابر استقلال غایب خواهد بود.

همچنین سعید واسعی در تمرین قبلی سپاهان از ناحیه همسترینگ دچار مصدومیت شد و طبق نظر پزشکان، این بازیکن نیز به مدت دو هفته قادر به همراهی تیم نخواهد بود.

در سوی دیگر، کارت بازی عباس حبیبی، خرید جدید سپاهان، صادر شده و این بازیکن از نظر قانونی مشکلی برای حضور در ترکیب طلایی‌پوشان ندارد و در صورت صلاحدید کادر فنی می‌تواند تیمش را در دیدار برابر استقلال همراهی کند.

سپاهان روز یکشنبه اول شهریور در ورزشگاه شهدای شهر قدس از ساعت ۱۹:۳۰ میهمان استقلال خواهد بود.