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۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹

نماز استغاثه به امام زمان (عج) مردم انقلابی اسفراین

نماز استغاثه به امام زمان (عج) مردم انقلابی اسفراین

اسفراین- نماز استغاثه به امام زمان(عج) در صد و هفتاد و چهارمین شب از تجمعات مردمی در اسفراین برگزار شد.

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کد مطلب 6923278

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