https://mehrnews.com/x3cRwq ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ کد مطلب 6923278 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ نماز استغاثه به امام زمان (عج) مردم انقلابی اسفراین اسفراین- نماز استغاثه به امام زمان(عج) در صد و هفتاد و چهارمین شب از تجمعات مردمی در اسفراین برگزار شد. دریافت 9 MB کد مطلب 6923278 کپی شد مطالب مرتبط موسوی: مسجد باید پایگاه جذب و تربیت نسل جوان باشد صد و هفتاد و پنجمین شب تجمعات مردمی در اسفراین صد و هفتاد و سومین شب تجمعات مردمی در فراق رهبر شهید در اسفراین مراسم بزرگداشت اربعین تدفین رهبر شهید در مسجد اعظم اسفراین اینجا اسفراین است؛ صد هفتاد و دومین شب از تجمعات مردمی صدو هفتاد و یکمین حضور مردم مقتدر اسفراین اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج) در آستانه اشرفیه برچسبها اسفراین تجمع مردمی آیت الله سید مجتبی خامنه ای
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