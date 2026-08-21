  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

۲ کشتی‌گیر کرمانشاهی راهی تیم ملی شدند

۲ کشتی‌گیر کرمانشاهی راهی تیم ملی شدند

کرمانشاه- دو آزادکار کرمانشاهی با کسب مدال طلای رقابت‌های انتخابی تیم ملی و قهرمانی کشور در اوزان ۷۰ و ۹۷ کیلوگرم، جواز حضور در تیم ملی را به دست آوردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های انتخابی تیم ملی و قهرمانی کشور به میزبانی ارومیه برگزار شد و دو نماینده استان کرمانشاه با کسب مدال طلای اوزان ۷۰ و ۹۷ کیلوگرم، موفق به کسب عنوان قهرمانی و جواز حضور در ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران شدند.

در وزن ۷۰ کیلوگرم، حمید گلچینی، آزادکار کرمانشاهی، با عبور از رقبای خود در این وزن به مقام نخست دست یافت و مدال طلای رقابت‌ها را از آن خود کرد.

گلچینی با کسب این عنوان قهرمانی، جواز حضور در ترکیب تیم ملی کشتی آزاد کشور را نیز به دست آورد تا کرمانشاه در این وزن صاحب نماینده در تیم ملی شود.

در وزن ۹۷ کیلوگرم نیز محمدحسن رحیمی، دیگر آزادکار کرمانشاهی، با عملکرد موفق خود و کسب مدال طلا بر سکوی نخست این وزن ایستاد و عنوان قهرمانی را به دست آورد.

رحیمی نیز با کسب عنوان نخست وزن ۹۷ کیلوگرم، جواز حضور در تیم ملی کشتی آزاد ایران را کسب کرد تا دومین نماینده استان کرمانشاه باشد که از این رقابت‌ها به ترکیب تیم ملی راه پیدا می‌کند.

بر این اساس، دو کشتی‌گیر کرمانشاهی حاضر در رقابت‌های انتخابی تیم ملی و قهرمانی کشور با کسب دو مدال طلای ارزشمند، سهم استان را از این مسابقات به دو عنوان قهرمانی رساندند.

کد مطلب 6922973

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها