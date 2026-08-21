به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های انتخابی تیم ملی و قهرمانی کشور به میزبانی ارومیه برگزار شد و دو نماینده استان کرمانشاه با کسب مدال طلای اوزان ۷۰ و ۹۷ کیلوگرم، موفق به کسب عنوان قهرمانی و جواز حضور در ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران شدند.

در وزن ۷۰ کیلوگرم، حمید گلچینی، آزادکار کرمانشاهی، با عبور از رقبای خود در این وزن به مقام نخست دست یافت و مدال طلای رقابت‌ها را از آن خود کرد.

گلچینی با کسب این عنوان قهرمانی، جواز حضور در ترکیب تیم ملی کشتی آزاد کشور را نیز به دست آورد تا کرمانشاه در این وزن صاحب نماینده در تیم ملی شود.

در وزن ۹۷ کیلوگرم نیز محمدحسن رحیمی، دیگر آزادکار کرمانشاهی، با عملکرد موفق خود و کسب مدال طلا بر سکوی نخست این وزن ایستاد و عنوان قهرمانی را به دست آورد.

رحیمی نیز با کسب عنوان نخست وزن ۹۷ کیلوگرم، جواز حضور در تیم ملی کشتی آزاد ایران را کسب کرد تا دومین نماینده استان کرمانشاه باشد که از این رقابت‌ها به ترکیب تیم ملی راه پیدا می‌کند.

بر این اساس، دو کشتی‌گیر کرمانشاهی حاضر در رقابت‌های انتخابی تیم ملی و قهرمانی کشور با کسب دو مدال طلای ارزشمند، سهم استان را از این مسابقات به دو عنوان قهرمانی رساندند.